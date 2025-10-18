به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا ظهر شنبه در جریان بازدید از دبیرستان‌های پسرانه و دخترانه صدرای بیجار با اشاره به اهمیت فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی در این مدارس اظهار کرد: مدارس صدرا از برکات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی هستند که با محوریت تربیت دینی، به پرورش نسل مؤمن، انقلابی و آگاه می‌پردازند.

وی افزود: هدف اصلی این مدارس، پرورش نوجوانانی است که در کنار تحصیل علم، به بصیرت دینی، روحیه جهادی و اخلاق اسلامی مجهز باشند و بتوانند در آینده، در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

حجت‌الاسلام مختاری‌نیا با بیان اینکه دبیرستان‌های صدرا در سراسر کشور زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند، گفت: این مدارس با اتکا به معلمان متعهد و برنامه‌های فرهنگی هدفمند، توانسته‌اند در تقویت ایمان، هویت ملی و خودباوری دینی دانش‌آموزان تأثیرگذار باشند.

وی در ادامه بر لزوم حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های مدارس صدرا تأکید کرد و افزود: در بیجار نیز هر دو واحد دخترانه و پسرانه با وجود برخی محدودیت‌ها، عملکرد قابل‌تقدیری دارند و باید تلاش شود زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی آنان تقویت گردد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان تصریح کرد: دانش‌آموزان مدارس صدرا سرمایه‌های فکری آینده انقلاب هستند و تربیت آنان بر پایه آموزه‌های قرآنی و انقلابی، تضمین‌کننده تداوم مسیر فرهنگی نظام اسلامی خواهد بود.