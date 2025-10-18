به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی ظهر شنبه جلسه شورای ورزش استان مازندران بر لزوم توجه ویژه به توسعه ورزش در شهرستان‌ها و روستاها تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی موجود در استان، گفت: مازندران به عنوان یکی از قطب‌های ورزشی کشور، باید تمرکز بیشتری بر توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سطح شهرستان‌ها و روستاها داشته باشد تا همگان از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

بابایی افزود: ورزش در شهرستان‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو است و بسیاری از ورزشکاران و مربیان در این مناطق با چالش‌های مختلفی مانند کمبود امکانات و نظارت ضعیف مواجه هستند. این مشکلات باید به صورت جدی پیگیری و رفع شوند.

وی همچنین بر لزوم همکاری بیشتر بین مسئولان محلی و نمایندگان مجلس در راستای تقویت زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و ادامه داد: ما باید از ظرفیت‌های مالی و اجرایی مختلف برای توسعه ورزش در شهرستان‌ها بهره‌برداری کنیم. ایجاد امکانات مناسب در این مناطق می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای ورزشکاران جوان فراهم کند و به ارتقای سطح ورزش استان کمک کند.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت توسعه ورزش همگانی در سطح استان و شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: ورزش همگانی باید به سادگی از کنار آن گذشت. باید امکانات ورزشی در دسترس همه اقشار جامعه، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، قرار گیرد تا آنان بتوانند به راحتی به فعالیت‌های ورزشی بپردازند.

نماینده ساری و میاندورود همچنین به اهمیت نظارت بر هیئت‌های ورزشی استان و شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: هیئت‌های ورزشی باید عملکرد خود را به تفکیک و به صورت شفاف گزارش دهند تا نقاط ضعف و قوت در برنامه‌های ورزشی استان مشخص شود و اقدامات مؤثرتری در راستای رفع مشکلات صورت گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: ورزش باید در دستور کار تمام دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. و این رویکرد می‌تواند علاوه بر ارتقای ورزش حرفه‌ای، به بهبود کیفیت زندگی مردم، تقویت سلامت جامعه و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.