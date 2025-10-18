  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

آغاز پایش‌ مناطق حفاظت شده لرستان برای مقابله با آنفلوانزا پرندگان

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان از آغاز پایش‌ مناطق حفاظت شده این استان برای مقابله با بیماری آنفلوانزا پرندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در راستای مقابله با شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در سطح مناطق تحت مدیریت استان، نیروهای یگان ادارات حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های دلفان و پلدختر اقدام به اجرای گشت‌های تخصصی در حوزه‌های آبی این شهرستان‌ها کردند.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام، عنوان کرد: باتوجه‌به آغاز فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی، پایش مستمر و دقیق زیستگاه‌های آبی از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط‌زیست استان محسوب می‌شود که هدف از این گشت‌ها، شناسایی موارد مشکوک، کنترل سلامت پرندگان و جلوگیری از انتقال بیماری به سایر گونه‌ها و حتی انسان‌ها است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، افزود: در این عملیات که در زیستگاه‌های حساس شهرستان دلفان در سد «تاج امیر»، رودخانه «پنبه بر»، «بادآور» و در شهرستان پلدختر در سطح تالاب‌ها صورت گرفت، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست ضمن بررسی وضعیت زیستی مناطق موردنظر، اقدامات اطلاع‌رسانی و آموزشی را نیز برای جوامع محلی و بهره‌برداران منابع آبی انجام دادند تا سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات بیماری‌های واگیر افزایش یابد.

فرمان پور، تأکید کرد: این اقدامات تا پایان فصل مهاجرت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده پرندگان بیمار یا تلف‌شده، مراتب را سریعاً به نزدیک‌ترین پاسگاه‌های محیط‌بانی یا سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

