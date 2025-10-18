آغاز پایش‌ مناطق حفاظت شده لرستان برای مقابله با آنفلوانزا پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در راستای مقابله با شیوع آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در سطح مناطق تحت مدیریت استان، نیروهای یگان ادارات حفاظت محیطزیست شهرستانهای دلفان و پلدختر اقدام به اجرای گشتهای تخصصی در حوزههای آبی این شهرستانها کردند.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام، عنوان کرد: باتوجهبه آغاز فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی، پایش مستمر و دقیق زیستگاههای آبی از اولویتهای اصلی یگان حفاظت محیطزیست استان محسوب میشود که هدف از این گشتها، شناسایی موارد مشکوک، کنترل سلامت پرندگان و جلوگیری از انتقال بیماری به سایر گونهها و حتی انسانها است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان، افزود: در این عملیات که در زیستگاههای حساس شهرستان دلفان در سد «تاج امیر»، رودخانه «پنبه بر»، «بادآور» و در شهرستان پلدختر در سطح تالابها صورت گرفت، مأموران یگان حفاظت محیطزیست ضمن بررسی وضعیت زیستی مناطق موردنظر، اقدامات اطلاعرسانی و آموزشی را نیز برای جوامع محلی و بهرهبرداران منابع آبی انجام دادند تا سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات بیماریهای واگیر افزایش یابد.
فرمان پور، تأکید کرد: این اقدامات تا پایان فصل مهاجرت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده پرندگان بیمار یا تلفشده، مراتب را سریعاً به نزدیکترین پاسگاههای محیطبانی یا سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
