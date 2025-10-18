  1. استانها
افت میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان لرستانی

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از افت میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در شورای آموزش‌وپرورش لرستان گزارشی از وضعیت آموزشی استان ارائه داد و اظهار داشت: شاهد افت میانگین نمرات امتحانات نهایی در کشور هستیم و استان لرستان نیز از این افت مستثنی نبوده؛ اما بااین‌وجود در برخی پایه‌ها و رشته‌های تحصیلی میانگین نمرات امتحانات نهایی استان با رشد همراه بوده است که می‌توان به رشد ۳۶ صدم در میانگین پایه یازدهم اشاره کرد.

وی افزود: افت در نمره امتحانات نهایی ناشی از عوامل متعددی است که کاهش انگیزه تحصیلی، ضعف ارتباط خانواده و مدرسه، کمبود مشاوره تخصصی و نابرابری امکانات آموزشی میان مناطق شهری و عشایری از جمله این موارد است. این عوامل در قالب یک پژوهش علمی شناسایی شده و برای هرکدام راهکار مشخص تدوین شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تصریح کرد: بر اساس یافته‌های این پژوهش، طرحی جامع در سه سطح استان، منطقه و مدرسه طراحی شده که چهار محور اصلی دارد؛ ارتقای مهارت‌های آموزشی و حرفه‌ای معلمان، افزایش نقش‌آفرینی خانواده‌ها در فرایند یادگیری، گسترش خدمات مشاوره تحصیلی و ایجاد تعادل میان آموزش‌های نظری و فنی و حرفه‌ای. هدف از اجرای این طرح، افزایش میانگین نمرات دانش‌آموزان بین نیم تا یک نمره در سال تحصیلی جاری است.

سهرابی، گفت: برای دستیابی به نتایج پایدار، از دوره پیش‌دبستانی تا متوسطه دوم برنامه‌ریزی شده است. تقویت مهارت‌های پایه، تثبیت معلمان ابتدایی در مدارس و ارتقای ارتباط مؤثر میان خانه و مدرسه از اولویت‌های اصلی آموزش‌وپرورش استان است، توسعه فضاهای فنی و حرفه‌ای نیز باهدف افزایش عدالت آموزشی و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان در دستور کار قرار دارد.

