به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در شورای آموزشوپرورش لرستان گزارشی از وضعیت آموزشی استان ارائه داد و اظهار داشت: شاهد افت میانگین نمرات امتحانات نهایی در کشور هستیم و استان لرستان نیز از این افت مستثنی نبوده؛ اما بااینوجود در برخی پایهها و رشتههای تحصیلی میانگین نمرات امتحانات نهایی استان با رشد همراه بوده است که میتوان به رشد ۳۶ صدم در میانگین پایه یازدهم اشاره کرد.
وی افزود: افت در نمره امتحانات نهایی ناشی از عوامل متعددی است که کاهش انگیزه تحصیلی، ضعف ارتباط خانواده و مدرسه، کمبود مشاوره تخصصی و نابرابری امکانات آموزشی میان مناطق شهری و عشایری از جمله این موارد است. این عوامل در قالب یک پژوهش علمی شناسایی شده و برای هرکدام راهکار مشخص تدوین شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، تصریح کرد: بر اساس یافتههای این پژوهش، طرحی جامع در سه سطح استان، منطقه و مدرسه طراحی شده که چهار محور اصلی دارد؛ ارتقای مهارتهای آموزشی و حرفهای معلمان، افزایش نقشآفرینی خانوادهها در فرایند یادگیری، گسترش خدمات مشاوره تحصیلی و ایجاد تعادل میان آموزشهای نظری و فنی و حرفهای. هدف از اجرای این طرح، افزایش میانگین نمرات دانشآموزان بین نیم تا یک نمره در سال تحصیلی جاری است.
سهرابی، گفت: برای دستیابی به نتایج پایدار، از دوره پیشدبستانی تا متوسطه دوم برنامهریزی شده است. تقویت مهارتهای پایه، تثبیت معلمان ابتدایی در مدارس و ارتقای ارتباط مؤثر میان خانه و مدرسه از اولویتهای اصلی آموزشوپرورش استان است، توسعه فضاهای فنی و حرفهای نیز باهدف افزایش عدالت آموزشی و مهارتآموزی دانشآموزان در دستور کار قرار دارد.
نظر شما