به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز شنبه در جلسه شورای معاونین این اداره‌کل اظهار کرد: باید نظارت و پیگیری حداکثری در آموزش‌های مجازی در دستور کار باشد، اما همه برنامه‌ها باید معطوف به مأموریت‌های سازمانی باشد.

وی افزود: عقب‌ماندگی ناشی از غیرحضوری شدن مدارس، به‌ویژه در پایه‌های یازدهم و دوازدهم باید جبران شود. یکی از برنامه‌ریزی‌ها تلاش برای برگزاری امتحانات نوبت اول در نیمه دوم دی‌ماه است و در پایه‌های نهم تا دوازدهم چند درس به‌صورت هماهنگ استانی برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به انتخاب دروس هدف و علوم پایه برای امتحانات هماهنگ گفت: هدف این است که نمونه سوالات استاندارد در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: یکی از راهکارها تأمین منابع مالی برای نصب دستگاه تصفیه هوا در کلاس‌های درس است.

علی‌فر با تأکید بر لزوم ایجاد گفتمان واحد در آموزش‌وپرورش گفت: نقطه هدف در طرح نماد از شهرستانی به مدرسه‌ای رسیده است. برای ۷۰ مدرسه نقطه هدف، از محل اعتبارات نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان چمن مصنوعی تهیه شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر فصل شاخص‌های مهمی در آموزش‌وپرورش وجود دارد؛ ارتقای نرخ گذر، نرخ پوشش تحصیلی و کاهش آمار ترک تحصیلی از جمله این شاخص‌هاست که استان خوزستان موفق به تحقق آن‌ها شده است. از معاونت آموزش ابتدایی بابت تلاش‌ها در این حوزه سپاسگزاری می‌کنیم.