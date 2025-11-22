  1. استانها
  2. خوزستان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۴

علی‌فر:آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری نمی‌شود

علی‌فر:آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری نمی‌شود

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: آموزش‌های مجازی کیفیت آموزش حضوری را ندارند و غیرحضوری شدن مدارس به ضرر دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز شنبه در جلسه شورای معاونین این اداره‌کل اظهار کرد: باید نظارت و پیگیری حداکثری در آموزش‌های مجازی در دستور کار باشد، اما همه برنامه‌ها باید معطوف به مأموریت‌های سازمانی باشد.

وی افزود: عقب‌ماندگی ناشی از غیرحضوری شدن مدارس، به‌ویژه در پایه‌های یازدهم و دوازدهم باید جبران شود. یکی از برنامه‌ریزی‌ها تلاش برای برگزاری امتحانات نوبت اول در نیمه دوم دی‌ماه است و در پایه‌های نهم تا دوازدهم چند درس به‌صورت هماهنگ استانی برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به انتخاب دروس هدف و علوم پایه برای امتحانات هماهنگ گفت: هدف این است که نمونه سوالات استاندارد در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: یکی از راهکارها تأمین منابع مالی برای نصب دستگاه تصفیه هوا در کلاس‌های درس است.

علی‌فر با تأکید بر لزوم ایجاد گفتمان واحد در آموزش‌وپرورش گفت: نقطه هدف در طرح نماد از شهرستانی به مدرسه‌ای رسیده است. برای ۷۰ مدرسه نقطه هدف، از محل اعتبارات نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان چمن مصنوعی تهیه شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر فصل شاخص‌های مهمی در آموزش‌وپرورش وجود دارد؛ ارتقای نرخ گذر، نرخ پوشش تحصیلی و کاهش آمار ترک تحصیلی از جمله این شاخص‌هاست که استان خوزستان موفق به تحقق آن‌ها شده است. از معاونت آموزش ابتدایی بابت تلاش‌ها در این حوزه سپاسگزاری می‌کنیم.

کد خبر 6665026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها