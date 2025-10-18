به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شاکری عصر شنبه در جمع خبرنگاران از ارائه بسته کامل تسهیلات تحصیلی در دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: افزایش چشمگیر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به سال گذشته، مزایای گسترده آموزشی، رفاهی و تسهیلاتی را از مهم‌ترین عوامل اعتماد داوطلبان به دانشگاه پیام نور است و از متقاضیان درخواست می‌شود روند ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی با اشاره به استقبال داوطلبان تحصیلات عالیه دانشگاهی از دانشگاه پیام نور، افزود: تداوم استقبال بی‌نظیر و اعتماد مردم به بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی کشور، رشد چشمگیر ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به سال گذشته را به همراه داشته و متقاضیان زیادی، تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور را انتخاب کرده‌اند.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دانشگاه پیام‌نور باتوجه به مزایای گستردگی جغرافیایی مراکز و واحدهای دانشگاهی در کشور، شیوه‌های متنوع و نوین آموزشی، در اختیار گذاشتن بیشترین و متنوع‌ترین وام و تسهیلات بانکی جهت پرداخت شهریه، بازپرداخت شهریه به‌صورت اقساطی، امکان ثبت‌نام و انتخاب واحد تنها با نصف شهریه ثابت و بیشترین تنوع و حق انتخاب رشته تحصیلی، کامل‌ترین پکیج خدمات‌دهی جهت تحصیل را فراهم آورده است.

وی تاکید کرد: این دانشگاه با پایین‌ترین مبلغ شهریه در بین دانشگاه‌های دولتی و شهریه‌بگیر، قابلیت مهمان و انتقال به شهر موردنظر دانشجو، بیشترین آمار قبولی در آزمون‌های استخدامی و تحصیلات تکمیلی و فراهم آوردن شرایط تحصیل ایمن برای شاغلین و بانوان خانه‌دار، شرایط تغییر رشته در بازه‌ی زمانی تحصیل، آموزش و تحصیل به‌صورت حضوری، نیمه‌حضوری و الکترونیکی و انتخاب محل دلخواه برای آزمون‌های پایان نیمسال تحصیلی حضوری، گام بلندی را در راستای برقراری عدالت آموزشی در حوزه تحصیلات دانشگاهی برداشته است.

شاکری ابراز کرد: ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور به‌صورت غیرحضوری و حضوری از تاریخ ۲۳ مهرماه آغاز و در روز ۵ آبان‌ماه خاتمه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: پذیرفته‌شدگان گرامی در اولین فرصت نسبت به ثبت‌نام غیرحضوری و بارگذاری مدارک خود در سامانه جامع آموزشی گلستان به نشانی Reg.pnu.ac.ir اقدام و سپس جهت ارائه‌ی اصل مدارک به مراکز یا واحد تحصیل خود مراجعه نموده و این مهم را به روزهای آخر موکول نکنند.