بهبود ۱۵ هزار نفر از افراد دارای اعتیاد در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین مرادی با اشاره به فعالیت انجمن معتادان گمنام در استان همدان اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۱۰ گروه فعال از اعضای انجمن معتادان گمنام در سطح استان فعالیت دارند و به‌طور مستمر جلسات هفتگی برگزار می‌کنند.

وی افزود: تاکنون ۱۵ هزار نفر از افراد دارای اعتیاد در استان همدان با مشارکت این گروه‌ها توانسته‌اند مسیر بهبودی و پاکی را طی کنند.

مرادی با اعلام آمادگی انجمن برای همکاری با شورای اسلامی شهر در حوزه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد تصریح کرد: ما در کنار شورا هستیم و آمادگی کامل برای اجرای برنامه‌های مشترک داریم.

وی با اشاره به ضرورت تمرکز بر محلات جرم‌خیز و آسیب‌پذیر، پیشنهاد داد: برای اثرگذاری بیشتر در این مناطق می‌توان جلسات بهبود را با همکاری نهادهای شهری برگزار کرد و اختصاص فضاهایی مانند فرهنگسراها به این جلسات کمک بزرگی خواهد بود.

مدیرعامل انجمن معتادان گمنام استان همدان همچنین از طراحی برنامه‌های ویژه برای نوجوانان خبر داد و گفت: این طرح شامل برگزاری جلسات خاص با رویکرد آگاهی‌بخشی و پیشگیری در میان گروه‌های سنی نوجوان است.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: جلسات این انجمن کاملاً رایگان برگزار می‌شود و انجمن معتادان گمنام آماده پذیرش همه افراد نیازمند به کمک و حمایت برای بازگشت به سلامت و زندگی بدون مواد مخدر است.