رشد ۷۴ هزار واحدی شاخص بورس در آغاز هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز _شنبه بیست‌وششم مهر_ با رشد ۷۴ هزار و ۴۴۳ واحدی به ۳ میلیون و ۴۸ هزار واحد رسید.

از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۱۷ هزار و ۸۷۵ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.

حجم معاملات امروز ۱۷۸۷۵.۳۸ میلیارد سهم بود که طی ۲۸۶،۰۸۹ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۱۲۱،۰۸۳.۴۹۰ میلیارد ریال رسید.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ‌بر ۹۱،۳۲۶،۸۴۸.۷۹۷ میلیارد ریال شد. نمادهای «فارس»، «فملی» و «فولاد» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.