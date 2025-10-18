رشد ۷۴ هزار واحدی شاخص بورس در آغاز هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز _شنبه بیستوششم مهر_ با رشد ۷۴ هزار و ۴۴۳ واحدی به ۳ میلیون و ۴۸ هزار واحد رسید.
از تغییر شاخصهای دیگر بورس میتوان به رشد ۱۷ هزار و ۸۷۵ واحدی شاخص کل هموزن اشاره کرد.
حجم معاملات امروز ۱۷۸۷۵.۳۸ میلیارد سهم بود که طی ۲۸۶،۰۸۹ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۱۲۱،۰۸۳.۴۹۰ میلیارد ریال رسید.
ارزش کل بازار بورس نیز بالغبر ۹۱،۳۲۶،۸۴۸.۷۹۷ میلیارد ریال شد. نمادهای «فارس»، «فملی» و «فولاد» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.
نظر شما