  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

رشد ۷۴ هزار واحدی شاخص بورس در آغاز هفته

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با صعود ۷۴ هزار و ۴۴۳ واحدی از مرز سه میلیون واحد گذشت؛ نمادهای «فارس»، «فملی» و «فولاد» بیشترین اثر مثبت را بر بازار داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز _شنبه بیست‌وششم مهر_ با رشد ۷۴ هزار و ۴۴۳ واحدی به ۳ میلیون و ۴۸ هزار واحد رسید.

از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۱۷ هزار و ۸۷۵ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.

حجم معاملات امروز ۱۷۸۷۵.۳۸ میلیارد سهم بود که طی ۲۸۶،۰۸۹ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۱۲۱،۰۸۳.۴۹۰ میلیارد ریال رسید.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ‌بر ۹۱،۳۲۶،۸۴۸.۷۹۷ میلیارد ریال شد. نمادهای «فارس»، «فملی» و «فولاد» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بعد از ۶ سال ما پیر شدیم جوانی‌مون رفت زجر کشیدیم سرمایمون نابود شد دیگه صبر نداریم به خدا دیگه بریدیم ۲۰۰، ۳۰۰ درصد بالاتر باز کنید ما پولمون را برداریم بریم سود نخواستیم

