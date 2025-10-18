هاشمی: خرمشهر در حوزه زیرساخت نیازمند توجه فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مسائل عمرانی شهرستان خرمشهر پیش از ظهر امروز شنبه با حضور سید مهران علم‌الهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شاهین هاشمی فرماندار خرمشهر، مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل امور شهری استانداری و سرپرست دفتر فنی برگزار شد.

در این نشست، شاهین هاشمی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری اظهار کرد: دوبانده شدن محور خرمشهر– اهواز یکی از مطالبات جدی مردم است که طبق وعده‌ها باید تا پایان دولت به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد آب شرب شهرستان از شبکه غدیر تأمین می‌شود، افزود: با پیگیری‌های استاندار، پروژه‌ای مکمل در حال اجراست که در صورت تکمیل تا پایان سال، مشکل آب شرب خرمشهر و آبادان برطرف خواهد شد.

فرماندار خرمشهر تکمیل سدهای منطقه را حیاتی دانست و گفت: سد بهمن‌شیر به بهره‌برداری رسیده اما سد مارد همچنان نیمه‌کاره است؛ کشاورزان در نبود این سد با بحران شوری آب و آسیب به محصولات مواجه‌اند.

هاشمی همچنین به پروژه سیفون شهید رمضانی اشاره کرد و آن را یکی از طرح‌های کلیدی برای حفظ سلامت رودخانه کارون دانست: این پروژه برای انتقال زهاب‌های نیشکر و آبزی‌پروری طراحی شده و برای تکمیل آن به اعتباری بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم.

وی در ادامه از وضعیت نامناسب پل قدیم خرمشهر خبر داد و خواستار اعزام تیم کارشناسی برای بررسی سازه‌ای آن شد: این پل از نظر فنی دچار ضعف است و نیازمند مقاوم‌سازی فوری است.

فرماندار خرمشهر در پایان خواستار تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه آب و فاضلاب، بهسازی ایستگاه‌های آب شرب روستایی، حل مشکل روشنایی شهرک صنعتی، توسعه عمران روستایی در مناطق محرزی و شنه و همچنین اجرای طرح‌های آسفالت شهری شد.