به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی شامگاه دوشنبه به همراه پورافضلی، مدیر آبفای خرمشهر، از روند اجرای پروژه تاسیسات آب‌شیرین‌کن جزیره مینو بازدید کرد. این پروژه با هدف بهبود کیفیت آب شرب منطقه در حال احداث است.

هاشمی در جریان این بازدید اظهار کرد: با توجه به افزایش شوری آب رودخانه بهمنشیر در روزهای اخیر، کیفیت آب شرب جزیره مینو تحت تأثیر قرار گرفته بود اما با رهاسازی آب در رودخانه‌های کارون و بهمنشیر، شوری آب در حال کاهش است و انتظار می‌رود در روزهای آینده وضعیت به مراتب بهتری داشته باشیم.

وی افزود: پروژه تاسیسات آب‌شیرین‌کن جدید با ظرفیت تولید پنج هزار مترمکعب آب شیرین در روز، پیشرفت مطلوبی دارد و بازدید از این طرح در تصفیه‌خانه آب شرب جزیره مینو انجام شد.

فرماندار خرمشهر با اشاره به اهمیت این پروژه برای منطقه، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات لازم از سوی شرکت آب و فاضلاب استان، این تاسیسات تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.