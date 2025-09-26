به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه چهارم مهرماه شاهین هاشمی فرماندار شهرستان خرمشهر به همراه حسام، معاون رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، عبدالهی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان، اشرفی مدیرکل محیط زیست خوزستان، محجوبی معاون سازمان آب و برق استان و مدیر امور منابع آب وزارت نیرو از پروژه سیفون شهید رمضانی بازدید کردند.
این پروژه با هدف انتقال زهابهای ناشی از طرحهای توسعه نیشکر، مجتمعهای آبزیپروری و اراضی کشاورزی طراحی شده و مانع ورود این پسابها به رودخانه کارون میشود. تکمیل این طرح که سالها متوقف مانده بود، نقشی تعیینکننده در کاهش شوری آب کارون، بهبود شرایط کشاورزی پایدار، تأمین آب شرب سالم و حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان در رودخانههای کارون و بهمنشیر خواهد داشت.
شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه گفت: تکمیل سیفون شهید رمضانی نه تنها یک ضرورت زیستمحیطی است بلکه اقدامی بنیادین در مسیر توسعه پایدار، صیانت از منابع آبی و حمایت از معیشت کشاورزان و صیادان منطقه محسوب میشود.
وی ادامه داد: هدف از این بازدید، پیگیری روند راهاندازی مجدد و تکمیل این پروژه نیمهتمام است تا هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری و اثرگذاری آن در سطح منطقه باشیم.
نظر شما