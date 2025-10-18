ورود دادستان بندرعباس به موضوع دریافت وجوه نامتعارف از بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در پی دریافت گزارش‌های متعدد از شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ مازاد و خارج از تعرفه‌های مصوب تحت عناوینی نظیر «هزینه مطب» توسط برخی پزشکان در سطح استان هرمزگان، دادستان مرکز استان در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق بیماران به موضوع ورود کرد.

عارف اکبری اظهارکرد: براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، رفتار مذکور مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی شده و مطابق قانون، ضمن تشکیل پرونده کیفری در مرجع قضائی، مرتکبین علاوه بر رد مال به صاحب آن، به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

وی ضمن قدردانی از جامعه شریف و متعهد پزشکی که بخش اعظم آنان با وجدان کاری، ایثار و تعهد به مردم خدمت می‌کنند، تأکید کرد: با تعداد اندکی از پزشکان که با رفتارهای ناپسند خود موجب خدشه به اعتبار این قشر زحمتکش شده و از مسیر اخلاق حرفه‌ای فاصله گرفته‌اند، برخورد جدی و بدون مسامحه صورت خواهد گرفت.