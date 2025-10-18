  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

پیام تسلیت نماینده ولی‌فقیه در لرستان در پی درگذشت «کرم‌رضا پیریایی»

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در پیامی، درگذشت «کرم‌رضا پیریایی» از مدیران با سابقه کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه شهرستان خرم آباد آمده است: «درگذشت چهره خدمتگزار جناب آقای دکتر کرمرضا پیریایی «رضوان الله تعالی علیه» موجب تأسف گردید.

خدمات ارزنده در استان‌های قم و همدان و مسئولیت‌های متعددی که در نظام جمهوری اسلامی داشتند ذخیره‌ای گرانبها تا برپای روز حساب بر ایشان خواهد بود «ان‌شاءﷲ».

این مصیبت را به خانواده محترمشان و همه منسوبین و عموم مردم شریف کوهدشت تسلیت عرض می‌نمایم. از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را خواستارم.»

