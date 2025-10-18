به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه شهرستان خرم آباد آمده است: «درگذشت چهره خدمتگزار جناب آقای دکتر کرمرضا پیریایی «رضوان الله تعالی علیه» موجب تأسف گردید.
خدمات ارزنده در استانهای قم و همدان و مسئولیتهای متعددی که در نظام جمهوری اسلامی داشتند ذخیرهای گرانبها تا برپای روز حساب بر ایشان خواهد بود «انشاءﷲ».
این مصیبت را به خانواده محترمشان و همه منسوبین و عموم مردم شریف کوهدشت تسلیت عرض مینمایم. از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را خواستارم.»
