به گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه ۲۶ مهرماه) نمایشگاه بینالمللی فرصتهای تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان با حضور جمعی از مقامات ایرانی و افغانستانی، مسئولان استانی، فعالان اقتصادی و رؤسای اتاقهای بازرگانی دو کشور در محل نمایشگاه بینالمللی خراسان جنوبی در بیرجند گشایش یافت.
این نمایشگاه با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی، تقویت روابط تجاری و جذب سرمایهگذاری مشترک میان ایران و افغانستان برگزار شده و به مدت چهار روز تا ۲۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.
در حاشیه این رویداد، اجلاسیه همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان نیز برگزار شد که در آن راهکارهای گسترش تعاملات مرزی، تسهیل صادرات و ایجاد کنسرسیومهای مشترک سرمایهگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ شرکت و مجموعه اقتصادی از استانهای مختلف ایران و چندین هیئت تجاری از افغانستان حضور دارند و تازهترین توانمندیها و ظرفیتهای خود در حوزههای معدن، کشاورزی، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی و حملونقل را به نمایش گذاشتهاند.
گفتنی است استان خراسان جنوبی به عنوان دروازه تجارت ایران با افغانستان، نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایفا میکند و این نمایشگاه میتواند گامی مؤثر در جهت افزایش تعاملات اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک میان بخش خصوصی ایران و افغانستان باشد.
