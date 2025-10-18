به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی شامگاه شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اهمیت بازنگری طرح‌های جامع شهری اظهار کرد: برخی از طرح‌های جامع مربوط به چند دهه پیش هستند و دیگر پاسخگوی نیازهای امروز مردم نیستند.

وی گفت: در شرایطی قرار داریم که چاره‌ای جز توسعه اصولی و برنامه‌ریزی‌شده شهرهای استان نداریم و متأسفانه در برخی مناطق، نبود ضوابط به‌روز باعث افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده که این مسأله به اراضی کشاورزی نیز آسیب زده است.

لهونی با تأکید بر لزوم حفظ زمین‌های کشاورزی، خاطرنشان کرد: سخت‌گیری بیش از حد بدون ارائه مسیر قانونی ساخت‌وساز، تنها موجب گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد شد.

وی افزود: اگر طرح‌های جامع بازنگری شده و ضوابط روشن در اختیار مردم قرار گیرد، توسعه شهری نیز در مسیر درست قرار می‌گیرد.

نظر فرماندار در طرح جامع شهر کامیاران لحاظ شود

استاندار کردستان با اشاره به وضعیت شهر کامیاران گفت: پیشنهاد می‌شود نظرات فرماندار در خصوص این شهر نیز به‌صورت مشروط در مصوبه لحاظ و بررسی فنی آن توسط کارگروه زیربنایی انجام شود.

وی از دستگاه‌های مسئول خواست، بازنگری طرح جامع شهر مریوان را به‌صورت فوری در دستور کار قرار دهند و افزود: برخی از شهرهای استان مانند مریوان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند که دلیل اصلی آن، نبود زمین مناسب در محدوده طرح‌های فعلی است.

لهونی تأکید کرد: توسعه باید در قالب طرح جامع و با عبور از فرآیندهای قانونی، به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد و اولویت بازنگری نیز باید با شهرهایی باشد که مشکل جدی در حوزه مسکن و زمین دارند.

وی به مانده اعتبارات سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: دو هزار میلیارد مانده اعتبار در استان داریم و سه ماه قبل از پایان سال مالی برای هزینه کرد اعتبارات یادآوری به مدیران شد و فرصت داشتند تا مانده اعتبارات جذب شود و تذکرات لازم به دستگاه‌های اجرایی داده شد.

اعتبارات سال ۱۴۰۳ کامل هزینه شد

استاندار کردستان از ۳۱ شهریور زمان که سال مالی به اتمام رسید یک ریال برگشت اعتبار نداشتیم و همه اعتبارات با نظارت دقیق بودجه دستگاه‌های اجرایی هزینه شد.

وی یادآور شد: مجموعه مدیریتی استان بدون توجه به موضوعات جانبی در راستای توسعه همه جانبه استان باید تلاش کنند و اعتنایی هم به حاشیه‌ها نداشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه با تمام توان برای توسعه تلاش خواهیم مرد، افزود: حواشی هیچ تأثیری بر توسعه استان ندارد و کارهای بزرگی در استان شروع شده و زمان بر است تا خود را نشان دهد.

استاندار کردستان راه‌اندازی بندر خشک و دهکده لجستیک که پیشران مهمی در استان است را از جمله طرح‌های در دست اقدام استان دانست و گفت: شهرک سلامت نیز به عنوان شهرکی تخصصی در حوزه سلامت در دستور کار استان قرار دارد.

جذب سرمایه‌گذار از برنامه‌های اولویت دار کردستان

لهونی برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران برای ایجاد سرمایه‌گذاری کلان در استان و تغییر برای سیما و منظر استان به ویژه مرکز استان را نیز از دیگر اقدامات در دست اجرای استان دانست.

وی افزود: سعی می‌شود از مجموعه ظرفیت استان برای توسعه هر چه بیشتر استان کردستان استفاده شود.

وی به وضعیت پروازهای استان کردستان پرداخت و گفت: پروازها از ضروریات استان است که به طور جدی در دستور کار قرار دارد و اکنون از یک پرواز در مرکز کردستان به سه پرواز رسیده است گرچه هدف‌گذاری استان روزی دو پرواز در سنندج است که امیدواریم به این مهم برسیم.