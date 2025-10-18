علا: مقادیری داروی غیرمجاز در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام علا شامگاه شنبه در شورای سلامت از کشف مقادیر قابل توجهی داروی غیرمجاز در بازدیدهای میدانی خبر داد و اعلام کرد: تهیه، نگهداری و عرضه داروها و مکمل‌های غیرمجاز در تمامی مراکز درمانی استان ممنوع بوده و تخلف در این زمینه جرم محسوب می‌شود.

وی هشدار داد: در صورت اثبات تخلف، علاوه بر برخورد قانونی، مسئولیت عواقب احتمالی بر عهده فرد متخلف خواهد بود.

آزاده ناظری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با تاکید بر اینکه تنها اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت مجاز به نگهداری و عرضه در مراکز درمانی هستند، اعلام کرد: هرگونه فرآورده فاقد برچسب اصالت ۲۰ رقمی قاچاق تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی است.

وی تصریح کرد: نگهداری یا فروش هرگونه فرآورده فاقد مجوز یا برچسب اصالت در مراکز درمانی اعم از مطب‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها ممنوع است.»

ناظری از پزشکان، کادر درمان و مردم خواست با رعایت دقیق الزامات قانونی و گزارش موارد تخلف، در حفاظت از سلامت عمومی نقش فعال ایفا کنند.