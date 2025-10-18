به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر شنبه در نشست با عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم اظهار کرد: توسعه روستایی در کشور ما در معرض ناپایداری‌های ناشی از تغییر اقلیم، کاهش منابع آبی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی مبتنی بر مزیت‌های محلی قرار دارد.

وی افزود: انجام اقدامات اساسی در روستاها یک مزیت است که باعث کاهش بار شهرها می‌شود. نمونه عینی این امر را در روستای جهانی سهیلی شاهد هستیم که با ابتکار و خلاقیت، علاوه بر ثبات جمعیت و تأمین اقتصاد روستا، مشکل بیکاری را حل کرده و حتی از روستاهای دیگر نیروی کار جذب می‌کند.

استاندار هرمزگان شکل‌گیری مهاجرت معکوس را یک الگوی اساسی خواند و گفت: اگر برنامه‌ریزی‌های مشخصی در این زمینه انجام شود، می‌توانیم هم کارکردهای تولیدی روستاها را در حوزه‌های مختلف حفظ کنیم و هم از روند فزاینده حاشیه‌نشینی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم برخی مخاطرات جدی بر فرهنگ عمومی و سبک زندگی در استان هرمزگان هشدار داد: پدیده‌هایی مانند قاچاق سوخت می‌تواند الگوهای رفتاری را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که یک دانش‌آموز ممکن است مدرسه را رها کند. این پدیده‌ها به طور خاص در استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان بیشتر دیده می‌شود.