به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۹:۴۰ جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، گزارش مفقود شدن دو مرد در محدوده بین کردآباد و کبودوال شهرستان علیآبادکتول از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی از پایگاه امداد و نجات علیآبادکتول با استفاده از یک دستگاه خودروی کمکدار سبک، یک دستگاه خودروی سواری و یک موتورسیکلت برای انجام عملیات جستوجو به منطقه اعزام شدند.
سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان ادامه داد: تیمهای عملیاتی از لحظه وقوع حادثه در منطقه جنگلی کبودوال به جستوجوی مستمر پرداختند و با توجه به شرایط جغرافیایی و گستردگی منطقه، جستوجو با دقت و هماهنگی کامل انجام شد.
سلیمی خاطر نشان کرد: فرزندان افراد مفقودی با هلال احمر تماس گرفته و اعلام کردند که پدر و برادرشان مسیر را یافته و به سلامت به منزل بازگشتهاند.
وی گفت: در این عملیات ۱۷ نفر از نیروهای عملیاتی هلال احمر مشارکت داشتند.
علی آباد-سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان از پایان موفقیتآمیز عملیات جستوجوی پدر و پسر که عصر جمعه در محدوده جنگل کبودوال شهرستان علیآبادکتول مفقود شده بودند، خبر داد.
