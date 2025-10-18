  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

پایان جست‌وجوی ۴ مفقودی در شصت‌کلا؛ تلاش‌ها در علی‌آباد ادامه دارد

علی آباد- سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از پایان عملیات جست‌وجوی چهار مرد مفقودشده در جنگل‌ شصت‌کلا خبر داد و گفت: تلاش تیم‌های امدادی برای یافتن دو مفقودی دیگر در علی‌آباد ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از پایان موفقیت‌آمیز عملیات جست‌وجوی چهار مفقودی در جنگل‌های شصت‌کلا خبر داد.

سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، گزارشی مردمی و از طریق پلیس مبنی‌بر مفقود شدن چهار مرد حدوداً ۴۰ ساله در محدوده ارتفاعات جنگل شصت‌کلا، محدوده طرح جنگلداری و حوالی منطقه بنه‌گل‌محمد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی سه‌نفره از پایگاه امداد و نجات زیارت گرگان با یک دستگاه خودروی کمک‌دار سبک به منطقه اعزام شد و عملیات جست‌وجو با همکاری نیروهای مردمی آغاز شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: پس از ساعت‌ها جست‌وجوی مستمر در مناطق جنگلی، هر چهار نفر مفقودشده بامداد روز شنبه ۲۶ مهرماه پیدا و پس از انتقال به منطقه امن، تحویل عوامل انتظامی شدند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات جست‌وجو در این حادثه ساعت ۰۳:۰۵ بامداد شنبه با موفقیت به پایان رسید.

سلیمی در پایان یادآور شد: عملیات جست‌وجوی دو مفقودی دیگر در علی‌آبادکتول (بین کردآباد و کبودوال) که شامگاه جمعه گزارش آن اعلام شده بود، همچنان با حضور تیم‌های امدادی هلال‌احمر در حال انجام است.

