به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: ظهر پنجشنبه گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه پراید و یک دستگاه رانا در جاده گرگان به آققلا، بعد از دور برگردان فرودگاه، از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم واکنش سریع هلالاحمر استان با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی مشخص شد که از سرنشینان این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند.
معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: نجاتگران اقدامات اولیه را انجام داده و با همکاری اورژانس هر چهار مصدوم به مرکز درمانی انتقال یافتند.
