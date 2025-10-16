  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

تصادف زنجیره‌ای در جاده فرودگاه گرگان

گرگان- معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان از تصادف زنجیره‌ای در جاده فرودگاه گرگان خبرداد و گفت: در پی این حادثه چهار نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: ظهر پنجشنبه گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه پراید و یک دستگاه رانا در جاده گرگان به آق‌قلا، بعد از دور برگردان فرودگاه، از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم واکنش سریع هلال‌احمر استان با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی مشخص شد که از سرنشینان این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: نجاتگران اقدامات اولیه را انجام داده و با همکاری اورژانس هر چهار مصدوم به مرکز درمانی انتقال یافتند.

