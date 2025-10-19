خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: قیمت مرغ در مازندران از یک‌ونیم دلار هم فراتر رفته است و تولید کننده می‌گوید قیمت کنونی و مصوب مرغ نمی صرفد و هزینه‌های تولید چند برابر نرخ‌های دستوری است و مصرف کننده هم از قیمت بازار رضایت ندارد.

پیداکردن و خرید مرغ با قیمت مصوب در فروشگاه‌های شهری مازندران امری محال است و افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار آزاد استان مازندران و رسیدن آن به ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، موجب نگرانی جدی در میان شهروندان و فعالان بازار شده است.

یکی از بازارهای مرکزی ساری این روزها صحنه گلایه‌های مکرر شهروندان از وضعیت قیمت‌هاست. مردم از افزایش لحظه‌ای قیمت اقلام خوراکی شکایت دارند و خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی و مسئولان تنظیم بازار هستند.

ثباتی در نرخ اقلام وجود ندارد و قیمت مرغ خیار که روز گذشته کیلویی ۱۴۰ هزار تومان بوده، امروز به ۱۴۵ هزار تومان رسیده است.

وی معتقد است: شرایط بازار دیگر قابل پیش‌بینی نیست و شهروندان برای خریدهای ساده روزانه نیز دچار سردرگمی شده‌اند.

زهرا محمدی شهروند قائم‌شهری نیز با اشاره به بالا رفتن قیمت مرغ، گوشت و ماهی، از کاهش شدید قدرت خرید خانواده‌ها سخن گفت.

به گفته او، بسیاری از خانوارها دیگر توان خرید پروتئین را ندارند و حتی مرغ نیز به کالایی لوکس برای برخی خانواده‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: قیمت ماهی به ۴۴۰ هزار تومان رسیده و عملاً از سفره بسیاری حذف شده است و در نبود نظارت بر واردکنندگان و عمده‌فروشان، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار بهبود یابد و برخوردهای موردی با خرده‌فروشان تأثیری در کنترل بازار ندارد.

بررسی میدانی خبرنگار مهر در شهرهای ساری، بابل و قائم‌شهر نیز حاکی از آن است که عرضه مرغ گرم در برخی واحدهای صنفی کاهش یافته و در مواردی، نرخ فروش تا ۱۰ الی ۱۵ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب گزارش شده است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ تازه، ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.

بازدیدهای میدانی در نکا با همراهی دستگاه‌های نظارتی

در شهرستان نکا، بازدیدهای مشترک توسط کارشناسان جهاد کشاورزی، اداره صمت و بازرسی شهرستان با هدف بررسی نحوه عرضه مرغ گرم در سطح بازار انجام شده است.

ابوالقاسم پناهی مدیر جهاد کشاورزی نکا در همین رابطه به خبرنگار مهر افزود: این نظارت‌ها با محوریت کنترل عرضه مرغ با نرخ مصوب، مدیریت بازار داخلی و پیشگیری از کمبود کالا انجام می‌شود.

وی با اشاره به اجرای سیاست‌های تنظیم بازار در این شهرستان، اظهار کرد: گشت‌های مشترک از واحدهای صنفی پروتئینی به‌صورت روزانه در حال اجراست.

به گفته وی، فروشگاه‌هایی که اقدام به عرضه مرغ با قیمت‌های غیرمصوب کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

پناهی همچنین با اشاره به استمرار نظارت‌ها، خاطرنشان کرده است که تأمین پایدار گوشت مرغ و کنترل روزانه بازار، از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی نکا در شرایط فعلی محسوب می‌شود.

هشدار جدی به متخلفان در رامسر

در رامسر نیز هم‌زمان با افزایش نرخ مرغ در سطح بازار، گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت، در مناطق مختلف شهری برگزار شده است.

علی ابوالحسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامسر با اشاره به تشدید بازده‌های میدانی از بازار رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از اجرای این بازرسی‌ها، اطمینان از رعایت دقیق قیمت‌های مصوب در واحدهای فروش مرغ گرم بوده و این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

وی ضمن اعلام هشدار به واحدهای متخلف گفت: هیچ‌گونه تخلفی در حوزه قیمت‌گذاری مرغ قابل اغماض نخواهد بود و با فروشندگانی که نرخ‌های غیرقانونی اعمال کنند، طبق قانون برخورد خواهد شد. به گفته ابوالحسنی، این بازرسی‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و واحدهای صنفی موظف هستند مرغ گرم را با نرخ مصوب در اختیار شهروندان قرار دهند.

کارشناسان: مشکل ریشه‌ای، ضعف در داده و تصمیم‌گیری است

هم‌زمان با تشدید بحران قیمت مرغ در بازار، کارشناسان حوزه کشاورزی و زنجیره تأمین نیز نسبت به دلایل ساختاری این مشکلات هشدار داده‌اند.

آمارها دقیق نیست

یدالله طهماسبی تولید کننده بزرگ و فعال صنعت طیور در مازندران گفت: نبود آمار دقیق و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای موجب بروز اختلال در تأمین و توزیع کالا شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که بسیاری از تصمیم‌ها بر مبنای داده‌های نادرست گرفته می‌شود، معتقد است که تا زمانی که آمار واقعی از تولید و مصرف در دسترس نباشد، سیاست‌گذاری صحیح ممکن نخواهد بود.

وی همچنین از آغاز برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید مرغ در استان خبر داده و اعلام کرده است که مجوز احداث واحدهای پرورش با ظرفیت چند میلیون قطعه اخذ شده و طی یک سال آینده بخشی از کمبودها جبران خواهد شد.

طهماسبی در عین حال هزینه‌های تولید مرغ را چند برابر قیمت مصوب کانونی اعلام کرد و گفت: صادرات از جمله راه‌های است که می‌تواند شرایط را تعدیل کنند.

با افزایش قابل‌توجه قیمت مرغ در مازندران و عبور نرخ بازار از ۱۵۰ هزار تومان، فشار اقتصادی بر خانوارها بیش از پیش احساس می‌شود. در چنین شرایطی، تشدید بازرسی‌ها در شهرستان‌هایی مانند نکا و رامسر، تنها بخشی از راهکار کنترل بازار محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند برای مهار مشکل فعلی، اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، تقویت شفافیت آماری و حمایت عملی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید به‌صورت هم‌زمان اجرا شود.

برخی از کارشناسان آزاد شدن قیمت مرغ و یا بورسی شدن آن را از راهکارهای مطرح می‌کنند که در تنظیم بازار این کالا می‌تواند مؤثر باشد اما تجربه نشان داده که این فرایند بیش از همه به ضرر مصرف کننده و مردم خواهد بود بیش از همه به ضرر مصرف کننده و مردم خواهد بود.