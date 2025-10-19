مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون استان در راستای تأمین خون سالم و کافی برای بیماران و با هدف تقویت ذخایر خونی استان، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان اسلامآباد غرب مستقر میشود.
وی افزود: محل استقرار این تیم، درب ورودی بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآباد غرب است و علاقمندان به اهدای خون میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با در دست داشتن کارت ملی جهت اهدای خون مراجعه کنند.
میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در تأمین خون سالم گفت: «۴۵۰ سیسی خون میتواند جان سه انسان را نجات دهد و همین موضوع اهمیت مشارکت در اهدای خون را چندین برابر میکند. مردم همیشه در صحنه شهرستان اسلامآباد غرب همواره همراه انتقال خون بودهاند و نقش ارزشمندی در تأمین ذخایر خونی استان داشتهاند.»
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تأمین خون و فرآوردههای خونی به عنوان یک مأموریت حیاتی، نیازمند حضور همیشگی و داوطلبانه مردم است و بر همین اساس تیمهای سیار انتقال خون به صورت دورهای در شهرستانهای مختلف مستقر میشوند تا فرآیند اهدای خون برای داوطلبان تسهیل شود.
وی از همه شهروندان نوعدوست دعوت کرد با مشارکت در این اقدام انساندوستانه، یاریگر بیماران نیازمند باشند و افزود: اهدای خون علاوه بر نجات جان دیگران، برای سلامت فرد اهداکننده نیز فواید قابل توجهی دارد و فرهنگسازی در این زمینه یک ضرورت اجتماعی است.
گفتنی است همراه داشتن کارت ملی برای انجام فرآیند اهدای خون الزامی است و همه مراحل اهدا با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی انجام میشود.
