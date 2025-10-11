مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار خونگیری این اداره کل روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود و در محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر پذیرای اهداکنندگان خون خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ۴۵۰ سی‌سی خون می‌تواند جان سه انسان را نجات دهد، افزود: مردم همیشه در صحنه شهرستان اسلام‌آباد غرب در سال‌های گذشته همراهی بسیار خوبی با مجموعه انتقال خون داشته‌اند و این همکاری ارزشمند در نجات جان بیماران بسیار مؤثر بوده است.

میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در اهدای خون تصریح کرد: وجود ذخایر خونی مناسب به‌ویژه در استان‌هایی مانند کرمانشاه که بیمارستان‌های مرجع و پذیرای بیماران از سراسر غرب کشور است، نقش مهمی در نجات جان بیماران دارد و مشارکت مردم در این امر حیاتی، همواره مایه امید و دلگرمی مجموعه انتقال خون بوده است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تمامی اهداکنندگان برای شرکت در این برنامه باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند و تیم سیار با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی آماده ارائه خدمات است.

وی در پایان از همه مردم نوع‌دوست و مسئولیت‌پذیر استان دعوت کرد در این برنامه مشارکت کرده و با اهدای خون خود به بیماران نیازمند زندگی ببخشند.