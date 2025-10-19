  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۰

باقری: ۲۱۷۹ هکتار از اراضی ملی در مازندران رفع تصرف شد

ساری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری گفت: امسال ۳۰ باند سازمان یافته قاچاق چوب متلاشی و بیش از دو هزار و۱۷۹ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری از تلاش‌های همکاران، بازپس‌گیری بیش از دو هزار هکتار از اراضی ملی و مقابله با باندهای سازمان‌یافته قاچاق چوب را از دستاوردهای مهم سال جاری برشمرد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع، اظهار داشت: مردم ولی‌نعمتان نظام هستند و جلب رضایت آنان باید در صدر اولویت‌های اداری قرار گیرد. در کنار اقدامات فنی و اجرایی، نگاه انسانی و اخلاق‌مدارانه به مراجعه‌کنندگان باید حفظ شود.

باقری جامخانه با انتقاد از برخی رویه‌های اداری، از مدیران خواست تا از روزمرگی فاصله بگیرند و با پرهیز از پشت‌میزنشینی، پیگیر مطالبات میدانی و مردمی باشند.

وی همچنین تصریح کرد که تمام پاسخ‌های مربوط به استعلامات، چه از طریق سامانه و چه مکاتبات رسمی، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت انجام شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با اشاره به تشدید برخورد با قاچاق چوب و تخلفات در حوزه منابع طبیعی، گفت: از ابتدای سال تاکنون با همکاری دستگاه قضائی، پلیس امنیت اقتصادی و فرماندهی انتظامی استان، ۳۰ باند سازمان‌یافته شناسایی شده و در این مدت، ۲۱ نفر از عوامل قاچاق چوب با حکم مراجع قضائی در بازداشت موقت به سر می‌برند.

وی این اقدامات را بخشی از سیاست جدی در صیانت از جنگل‌ها و منابع طبیعی دانست و افزود: عرصه برای متخلفان و سودجویان در استان تنگ شده و این روند با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

باقری جامخانه همچنین با اشاره به اهمیت سلامت اداری و شغلی همکاران، بر لزوم صیانت از نیروهای انسانی تأکید کرد و گفت: پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، حفظ کرامت شغلی کارکنان و تقویت جایگاه حرفه‌ای آنان، یکی از اولویت‌های مدیریتی در مجموعه منابع طبیعی است.

