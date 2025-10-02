به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری جامخانه در جلسه تشدید اقدامات حفاظتی با همکاری پلیس پیشگیری و پلیس امنیت اقتصادی در امر حفاظت از انفال که با حضور رئیس قاچاق و کالا ارز استان، معاونت پیشگیری انتظامی استان و سایر مدیران و مسئولین استانی و شهرستانی در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایت و همکاری عوامل انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی استان در مبارزه با مفسدین و متخلفین به عرصه های منابع ملی، گفت: جنگل های هیرکانی از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که برخی منطقه ها به عنوان میراث ملی در یونسکو ثبت جهانی شده است.

وی با بیان این که با تعامل و همکاری دستگاه قضا و فرماندهی انتظامی استان موفق شدیم طی ۶ ماه مقدار دو هزار ۱۷۹ هکتار از عرصه های منابع ملی را در راستای اجرای احکام قضایی خلع ید کنیم و به دولت بازگردانیم، افزود: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، عوامل انتظامی و دادستانی های شهرستان ها، از ابتدای سال تاکنون ۳۰ باند سازمان یافته قاچاق چوب را منهدم کردیم که بیشتر از استان های همجوار شمالی مبادرت و اقدام به حمل و خرید و فروش چوب آلات قاچاق می کردند.

باقری جامخانه در ادامه با اظهار این مطلب که حدود ۹۰۰ نفر قاچاقچی چوب را در همین راستا دستگیر کردیم که از این تعداد، ۱۲۰ نفر قاچاقچی شرور و حرفه ای و سابقه دار بوده اند، عنوان کرد: با اقدامات و تلاش های شبانه روزی همکاران منابع طبیعی ۸۰ درصد موفقیت در جلوگیری از قطع درخت در شهرستان های بحرانی را داشتیم و خیلی از شهرستان های ما سفید هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با اشاره به این مهم جنگل های هیرکانی نگین جنگل های جهان است و همین موضوع، مسئولیت ما را سنگین تر می کند، گفت: در طی ۶ ماه سال جاری، تعداد ۵۶۲ خودرو از قاچاقچیان و متخلفین توقیف و تعداد ۳۷ دستگاه تجهیزات مرتبط ضبط شد.