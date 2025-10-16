گراوند: زیرساخت های آموزشی در روستاهای چرداول تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گراوندی صبح پنجشنبه در بازدید از روستاهای چرداول اظهار کرد: امروز از فضاهای آموزشی روستای «هلسم» در بخش مرکزی این شهرستان، مشکلات موجود در حوزه آموزش و زیرساختهای مدارس این روستا مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی تصریح کر: در این بازدید که با حضور مدیران بخشی و کارشناسان آموزشوپرورش انجام شد، وضعیت مدارس در شرایط جوی بارش مورد توجه قرار گرفت؛ مدرسه ابتدایی و راهنمایی این روستا با کمبود امکانات آموزشی و تجهیزات ورزشی مواجه است که این موضوع مشکلاتی برای دانشآموزان ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد گ: کمبود وسایل کمکآموزشی از جمله ویدئو پروژکتور، وسایل آزمایشگاهی و نیز نقص در سامانه گرمایشی و رنگآمیزی دیوارهای مدارس از جمله موارد مطرحشده در جریان بازدید بود.
فرماندار چرداول اظهار داشت: مدرسه راهنمایی روستای هلسم که سالها به دلیل عدم تخصیص کد فضاهای آموزشی به حالت نیمهمخروبه درآمده بود، نیازمند تأمین بودجه عمرانی و بازسازی است.
وی افزود: با پیگیری اداره آموزشوپرورش، مجوز چندپایه شدن مدرسه متوسطه دوم این روستا صادر شده تا روند آموزشی دانشآموزان بدون وقفه ادامه یابد.
به گفته فرماندار چرداول، درخواستهای سیستمی مربوط به تخصیص بودجه عمرانی، رفع مشکلات گرمایشی و تجهیز مدارس ثبت و در دستور کار اداره کل آموزشوپرورش استان قرار گرفته است.
