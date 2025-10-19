  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۹

سومین برداشت عضو سال جاری در بیمارستان کنگان انجام شد

بوشهر-مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پانزدهمین ایثار ماندگار در سال جاری خبر داد و گفت: سومین برداشت عضو سال جاری در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محمد رحمانی پدر ۶۲ ساله کنگانی که به علت سکته مغزی و خونریزی در این ناحیه متأسفانه دچار مرگ مغزی شده بود بعد از تأیید مرگ مغزی‌اش و با رضایت خانواده نوع دوستش، کبد وی توسط دکتر حسام فلوشیپ پیوند برداشت و جهت پیوند به بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: این پانزدهمین برداشت عضو سال جاری و ۱۴۲ مین برداشت عضو استان بوشهر تاکنون است.

باقری ضمن تشکر از خانواده ایثارگر محمد رحمانی از زحمات همکاران پزشک و پرستار و همچنین مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان بابت همراهی در این کار خداپسندانه قدردانی کرد.

