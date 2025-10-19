حجتالاسلاموالمسلمین مجید صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز و هفته جهانی ریشهکنی فقر، گفت: در اندیشه اسلامی و بهویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، فقر تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه عاملی مؤثر در تعالی یا سقوط معنوی جوامع به شمار میآید.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید کرد: فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر میگذارد و اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری کشور است.
امامجمعه مهستان خاطرنشان کرد: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در جمهوری اسلامی، دل مسئولان باید همواره برای رفع محرومیتها بتپد و از شکاف طبقاتی بیمناک باشند. کسب ثروت در اسلام جرم نیست، اما تبعیض در توزیع منابع و بیتوجهی به اقشار نیازمند امری مردود است.
صفدری تصریح کرد: جامعه اسلامی زمانی به توازن میرسد که رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی همراه باشد و سیاستهای کلان اقتصادی در خدمت مردم و نه در خدمت طبقات خاص قرار گیرد.
وی بابیان اینکه ایران قدرتمند در پرتو اقتصاد قوی و مردم محور معنا مییابد، افزود: شاخص قدرت کشورها در دنیای امروز صرفاً منابع طبیعی یا توان نظامی نیست، بلکه توان اقتصادی، فناوری و رقابتپذیری پایدار است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهر مهستان، تأکید کرد: اقتصاد توانمند، پشتوانه امنیت ملی، بستر توسعه علمی و ضامن استقلال سیاسی کشور است. هر جامعهای که در حوزه اقتصاد دچار ضعف باشد، در عرصههای فرهنگی و امنیتی نیز آسیبپذیر خواهد بود.
صفدری در خاتمه تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت محور را نیازمند تقویت تولید ملی، دانشبنیان سازی بخشهای کلیدی، پیوند مؤثر میان سیاست اقتصادی و امنیت ملی و مشارکت آگاهانه مردم دانست و افزود: اقتصاد قوی نهتنها عامل رفاه، بلکه ستون فقرات عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران است.
