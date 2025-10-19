به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل امور استان‌های دارالقرآن کشور اظهار کرد: خدمت در حوزه قرآن، فریضه‌ای دینی و ذخیره‌ای معنوی برای آخرت است و پیوست فرهنگی و قرآنی باید در هر کاری مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: نگاه دولت چهاردهم نگاهی فرهنگی، مردمی و متوازن به تمامی حوزه‌هاست و بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی در مسیر اداره جامعه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

استاندار اردبیل ضمن اعلام آمادگی استان اردبیل برای میزبانی جشنواره قرآنی خانواده کارکنان وزارت کشور در شمال‌غرب، از پیگیری احداث اردوگاه، تأمین زمین برای دارالقرآن و اختصاص اعتبارات لازم به شورای توسعه قرآنی استان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا شفیعی، مدیرکل امور استان‌های دارالقرآن الکریم کشور نیز با اشاره به نقش مؤثر فعالیت‌های قرآنی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امنیت عمومی گفت: باطن و باور مدیران نظام اسلامی ریشه در تعالیم قرآن دارد و باید از این ظرفیت برای تحکیم بنیان‌های فرهنگی جامعه بهره گرفت.