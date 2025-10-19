هوش مصنوعی در خدمت بیمه؛ از جبران خسارت تا کاهش ریسک

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش «اکوبیمه» با محور «مالتی‌تاک: بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد» برگزار شد؛ نشستی که در آن مجید نیلی احمدآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با مروری تحلیلی بر تحولات فناورانه، از جمله هوش مصنوعی، چشم‌اندازی نو از جایگاه آینده صنعت بیمه در اقتصاد کشور ارائه کرد.

به گفته نیلی، فناوری هوش مصنوعی در بیش از یک دهه گذشته توانسته است در کشورهای پیشرو، بخشی از وظایف انسان در حوزه‌های تشخیص، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را بر عهده گیرد، و امروز در آستانه ورود به صنایع ایران، از جمله بیمه، قرار دارد. وی تأکید کرد که شرکت‌های بیمه در ایران از بزرگ‌ترین مخازن داده‌های واقعی ریسک محسوب می‌شوند؛ چراکه اطلاعاتی از بیماری‌ها، تصادفات و سایر حوادث با دقتی بی‌سابقه در آن‌ها انباشته شده است.

او با اشاره به ظرفیت تحلیلی بالای داده‌های بیمه‌ای افزود: بهره‌گیری درست از هوش مصنوعی می‌تواند بیمه را از نقشی واکنشی در جبران خسارت، به نقشی فعال در پیشگیری و کاهش ریسک تبدیل کند. نیلی هوش مصنوعی را «ماشین تحلیل ریسک و اعتماد» خواند که قادر است رفتارهای پرریسک فردی و جمعی را پیش‌بینی و تعدیل کند؛ به‌گونه‌ای که با تکیه بر داده‌های ترافیکی و استفاده از ابزارهای گیمیفیکیشن، می‌توان رفتار رانندگان را تغییر داد و خسارات را به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داد.

نیلی تصریح کرد: «در این الگو، بیمه از پوشش‌دهنده ریسک به کاهش‌دهنده ریسک بدل می‌شود و ثمرات این تغییر صرفاً در اختیار شرکت‌های بیمه نخواهد بود؛ بلکه کل جامعه و ساختار حکمرانی از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که زمان حرکت فعال صنعت بیمه فرا رسیده است و لازم است نهادهای تنظیم‌گر کشور، سازوکاری طراحی کنند تا شرکت‌های نوآور در کاهش ریسک، در منافع حاصل از این کاهش نیز شریک باشند؛ همان‌گونه که در بازار انرژی، مصرف‌نشده به عنوان دارایی قابل معامله شناسایی می‌شود.