به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سایت های خبری فلسطینی گزارش دادند که رزمندگان مقاومت چندین عملیات هماهنگ علیه مهره های مزدور رژیم صهیونیستی در نوار غزه انجام داده اند.

بر اساس این گزارش، این بار مهره های مذکور مانند گذشته از حمایت هوایی رژیم صهیونیستی برخوردار نشدند.

لازم به ذکر است که در سایه دستیابی به آتش بس غزه مهره هایی که پیشتر علیه نیروهای مقاومت با نظامیان صهیونیست در این باریکه همکاری می کردند دچار ترس و وحشت شده اند.

سخنگوی سابق ارتش رژیم صهیونیستی چندی قبل اعلام کرد که در سایه دستیابی به آتش بس، مهره هایی که با نظامیان صهیونیست در غزه همکاری داشته اند هرگز نمی توانند وارد اراضی اشغالی شوند.

وی افزود، آنها باید به تنهایی با سرنوشتی که در انتظارشان است رو به رو شوند. سخنگوی سابق ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ما کسی را مجبور به همکاری با خودمان نکردیم و آنها باید با پیامدهای تصمیماتشان رو به رو شوند.

به نظر می رسد تاریخ مصرف این مزدوران برای رژیم صهیونیستی به پایان رسیده است.

پیشتر نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: به نظر می‌رسد سرنوشت گروهک «یاسر ابو شباب» و شبه‌نظامیانی که سازمان شاباک در غزه تشکیل داده است، بدتر از سرنوشت ارتش جنوب لبنان خواهد بود.

گروهک یاسر ابوشباب یک باند جنایتکار محلی در داخل غزه است که با حمایت نظامیان صهیونیست اقدام به حمله به مراکز توزیع کمک های بشردوستانه و تبدیل کردن این مناطق به صحنه های کشتار جمعی می کردند. این مزدوران ماموریت های دیگری هم برای ایجاد آشوب و هرج و مرج انجام می دادند.