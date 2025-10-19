روز جهانی استکبارستیزی باید مانند شعار مرگ بر آمریکا جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده سابق مجلس در سومین جلسه ستاد روز مبارزه با استکبار جهانی یا ملاح ۱۳ آبان اظهار کرد: در جلسات مختلف باید به ظلم، ستم، جنایت و اشغالگری آمریکا اشاره شود؛ مسائلی که ریشه آن به دوران شکلگیری این کشور بازمیگردد. مهاجران انگلیسی و اروپایی که به قاره آمریکا رفتند، با خشونت و کشتار گسترده بومیان سرخپوست، سرزمینی را که متعلق به آنان بود، به اشغال خود درآوردند.
وی افزود: امروز اگر سرزمین فعلی ایالات متحده را به ۴۵۰ قسمت تقسیم کنیم، تنها یک چهارصد و پنجاهم آن در اختیار بومیان آمریکاست؛ یعنی کمتر از ۰/۲۵ درصد از خاکی که روزی بهطور کامل متعلق به آنها بود.
این نماینده سابق مجلس همچنین تصریح کرد: پیشنهاد شد که فرایند نامگذاری «روز جهانی استکبارستیزی» بهطور رسمی پیگیری شود؛ چراکه امروز شعارها و مفاهیم انقلاب اسلامی ایران در سطح بینالمللی گسترش یافته است. تاکنون دو شعار جهانی از دل انقلاب اسلامی بیرون آمده که مورد استقبال ملتهای مختلف قرار گرفتهاند.
میر تاج الدینی در همین رابطه بیان کرد: روز جهانی قدس بهعنوان نماد همبستگی ملتها با مردم فلسطین، و دوم، شعار «مرگ بر آمریکا» که اکنون به شعاری جهانی علیه ظلم و سلطه تبدیل شده است. امروز در کشورهایی همچون یمن، هند، کشمیر، عراق، لبنان، پاکستان و دیگر نقاط جهان، همان شعار «مرگ بر آمریکا» که در ایران سر داده میشود، طنینانداز است.
وی افزود: پیشنهاد شد که این روند در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و شورای فرهنگ عمومی کشور پیگیری شود تا موضوع «روز جهانی استکبارستیزی» بهتدریج در بیانیهها، همایشها و کنگرههای بینالمللی جایگاه رسمی پیدا کند و به مطالبهای جهانی بدل شود.
این نماینده سابق مجلس همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در جلسه راجع به شعارهای پیشنهادی تأکید کرد: همانگونه که شعار «مرگ بر آمریکا» امروز جهانی شده، این حرکت نیز میتواند در میان ملتها فراگیر شود.
