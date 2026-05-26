زارع: زمان ترخیص کالا در بنادر استان بوشهر کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه مهم استان در اقتصاد ملی اظهار کرد: استان بوشهر به عنوان قطب مهم انرژی و تجارت دریایی، نقش موثر و راهبردی در اقتصاد ملی دارد و طبیعتا موضوع استاندارد و استاندارد سازی در این استان از اهمیت مضاعفی برخوردار است.



وی افزود: استان بوشهر تولید کننده، صادر کننده و البته تأمین‌کننده بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز کشور است و بر اساس آمار سال گذشته، بنادر این استان در امر صادرات، از جایگاه نخست و در امر واردات نیز در رتبه پنجم، بین استان های کشور قرار گرفت.



زارع به جایگاه مهم استاندارد نیز اشاره کرد و افزود: امروز استاندارد صرفا یک موضوع اداری یا فنی نیست بلکه به دلیل نقش، اهمیت و جایگاهی که در سلامت جامعه، اعتماد عمومی و اعتبار تولید ملی دارد، انتظار است به لحاظ شأنیت و جایگاه، ساختار و نیروی انسانی مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گیرد.



استاندار بوشهر با تقدیر از رئیس سازمان استاندارد به خاطر روش‌های اجرایی جدید، تدابیر اتخاذ شده و تلاش‌های صورت گرفته مدیران و کارکنان این سازمان در ایام جنگ تحمیلی سوم و نقش آفرینی در تسهیل و کاهش زمان ترخیص کالاها به موجب گزارش‌اتاق بازرگانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار کاهش بیشتر زمان فرآیند انجام امور برای ترخیص کالاها شد.