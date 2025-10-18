به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در جمع مدیران و کارکنان اداره کل استاندارد استان بوشهر با بیان اینکه رعایت استاندارد موجب افزایش کیفیت زندگی میشود، اظهار کرد: در استان بوشهر باید با به کارگیری نیروهای بیشتر از متخصصان، توسعه فضاها، امکانات و تجهیزات آزمایشگاههای همکار، شاهد ارتقای سطح کیفی فعالیتهای سازمان استاندارد باشیم.
وی افزود: اداره کل استاندارد و بویژه بخش خصوصی همکار این مجموعه در زمینه ارتقای سطح امنیت غذایی و سلامت مردم و همچنین رعایت امور ایمنی و بهبود سطح زندگی مردم استان نهایت تلاش خود را به کار گرفته است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر ظرفیتهای ارزندهای در حوزههای تولید، تجارت و بازرگانی دارد خاطر نشان کرد: بدون تردید رعایت الزامات استاندارد، موجبات کیفیت بخشی، زندگی مطلوبتر و رونق اقتصادی را فراهم میآورد.
زارع تصریح کرد: در زمینه رفع موانع تولید و گرهگشایی از مشکلات تولیدکنندگان استان، نقش اداره کل استاندارد غیر قابل انکار است و در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اداره کل استاندارد حضوری تأثیرگذار دارد.
وی بر ارتقای سطح کیفی فعالیتهای آزمایشگاههای همکار استاندارد در استان بوشهر تاکید کرد و یادآور شد: این مهم، ارتباط معناداری با افزایش تولید و رشد صادرات و واردات و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
استاندار بوشهر با تقدیر از تعاملات مثبت و سازنده اداره کل استاندارد با بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی و آزمایشگاههای همکار، نقش مهمی در حفظ و ارتقای کیفیت استاندارد دارند و امیدوارم این روند تداوم یابد.
