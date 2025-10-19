به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، خانه هنرمندان ایران از چهارشنبه ۳۰ مهر تا جمعه ۲ آبان میزبان پروژه بینارشته‌ای «هپنینگ آرت» (هنر اتفاق) می‌شود؛ تجربه‌ای تعاملی و گسترده که هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایش و پرفورمنس را در کنار هم ارائه می‌کند.

مخاطبان مسیر رویدادها را به ترتیب دنبال می‌کنند و با موسیقی، پرفورمنس، سرامیک آرت، نقاشی، پاپیه‌ماشه و حرکات موزون همراه می‌شوند تا درنهایت، بخش کوتاه نمایشی سالن انتظامی را تجربه کنند.

این رویداد با مشارکت ایده‌پردازی و کارگردانی برکه فروتن و طراحی و کیوریتوری مهران زاغری به تماشای عمومی درمی‌آید.

بازیگران این رویداد عبارت‌اند از: صفورا کاظم‌پور، صدف کشوری و شهاب‌الدین بهرامی.

هنرهای مفهومی: مهران زاغری، چهره‌پردازی سورئالیستی: اشکان عسگری، نوشتن مینیمالیستی: آرمان طیران، سرامیک آرت: دلارام ریاضتی، نقاشی: مازیار قنبری و مجتبی حجازی، پاپیه‌ماشه: نکیسا راستین، حرکات موزون: آذر امیرخوانساری، کوریوگرافی: مصطفی دلدار، سرپرست گروه موسیقی: علیرضا تقوی، موسیقی: شقایق حاجیان، پارسا شاه‌مردی، رضا بیانی، آناهیتا ایزدی‌پارسا، سعید محمدشاهی، میلاد جوهری، زهره موسوی، احسان ضرغامی، عکاس: اختر تاجیک، تیزر و موشن‌گرافی: مرتضا خضری، طراح پوستر: سمانه سفری، مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی و... دیگر عوامل این رویداد هستند.

این برنامه‌ سه‌ساعته از روز ۳۰ مهر تا ۲ آبان، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می‌شود.

«هپنینگ آرت» برای نخستین بار در ایران با خط داستانی مشخص و تجربه‌ای تعاملی اجرا می‌شود؛ جایی که مخاطب به‌جای تماشاگر صرف، بخشی از رویدادهای هنری است و تجربه‌ای چندبعدی از هنرهای مختلف را در مسیری پیوسته تجربه می‌کند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این رویداد می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.