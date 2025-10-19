قاتل فراری پس از حضور پلیس اندیکا به زندگی خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم بهمن سلیمانی گفت: فردی که در شهرستان اندیکا اقدام به قتل چهار نفر کرده بلافاصله متواری شده بود سریعاً مورد رصد و شناسایی پلیس اندیکا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی اندیکا برای دستگیری متهم به محل اختفا او در یکی از مناطق کوهستانی شهرستان همجوار مراجعه که متهم پس از اطلاع از حضور مأموران عرصه را بر خود تنگ دیده و در همان با اسلحه به زندگی خود پایان داد.

سرهنگ سلیمانی با اشاره به کشف سلاح و مقادیری مهمات مربوطه در محل اختفای متهم اظهار داشت: پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد قانونی خواهد کرد و با هیچ فرد خاطی مماشات نخواهد کرد تا اینکه قانون برای او تصمیم نهایی را اخذ کند.