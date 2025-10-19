به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش ازظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی اظهار کرد: ستادهای استانی، نقش اصلی خود را در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنند و نباید تصور شود که ستاد به عنوان یک نهاد اجرایی مستقل عمل می‌کند.

وی افزود: استان از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار است و بهره‌برداری حداکثری از آن‌ها، پاسخگویی مؤثر در بحران‌ها را ممکن می‌سازد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: هر دستگاه باید با شناخت وظایف و ظرفیت‌های خود، به‌طور منظم و هدفمند در مدیریت بحران مشارکت کند.

وی با اشاره به گستردگی امکانات و ظرفیت‌های اجرایی استان مرکزی در حوزه‌های امدادی و دیگر بخش‌ها ادامه داد: هدف از تشکیل این جلسات، هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع و امکانات استان است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: آمادگی عملیاتی دستگاه‌ها تنها با تمرین‌های مشترک ممکن است و هماهنگی صحیح، کاهش خسارت و موفقیت در مدیریت بحران را تضمین می‌کند.

وی افزود: گزارش‌های دستگاه‌ها باید علاوه بر فعالیت‌های داخلی، میزان تعامل و هماهنگی بین سازمان‌ها را نیز نشان دهد، چرا که پیش‌بینی و پیشگیری مؤثر در بحران‌ها، خسارت‌ها و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع از سوی دستگاه‌ها به ستاد مدیریت بحران، زمینه ارزیابی سریع و تصمیم‌گیری مؤثر را فراهم می‌کند.

وی گفت: به عنوان مثال، تیم‌های ارزیابی باید بلافاصله به مناطق آسیب‌دیده اعزام شوند، چرا که ساعات اولیه وقوع حادثه، نقش حیاتی در کاهش تلفات و خسارت‌ها دارد.

استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای مقابله با سوانح طبیعی ضروری است

استاندار مرکزی با بیان اینکه آمادگی و هماهنگی دستگاه‌ها باید به صورت سالانه و مستمر مورد ارزیابی و تمرین قرار گیرد گفت: سطح آمادگی و هماهنگی دستگاه‌ها باید ارتقا یابد و از طریق آزمون‌های عملی، ظرفیت واقعی استان در مواجهه با سوانح طبیعی به اثبات برسد.

وی افزود: جلسات هماهنگی باید به‌صورت مستمر برگزار شوند تا تجربه و آمادگی عملیاتی دستگاه‌ها تقویت شود.

زندیه وکیلی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌هایی مانند هلال احمر، اورژانس، دانشکده‌ها و دیگر نهادها تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید جلسات مشترک برگزار کنند و سطح هماهنگی خود را ارتقا دهند.

وی ادامه داد: هماهنگی مدیریت بحران نه تنها در مرکزی، بلکه در سراسر کشور ضروری است و در برخی مناطق فاقد متولی قانونی برای حوادث از جمله آتش‌سوزی‌های جاده‌ای، اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: ستاد مدیریت بحران مسئول هماهنگی تمام دستگاه‌ها است و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و عمومی باید برای نجات مردم به‌کار گرفته شود.

زندیه وکیلی با اشاره به تجربه موفق استان مرکزی در آمادگی برای حوادث افزود: با وجود عدم نیاز فوری به برخی اقدامات، آمادگی دستگاه‌ها در سطح بالایی بود و در صورت وقوع بحران، خسارت جانی و مالی جدی رخ نمی‌داد.

وی ادامه داد: هماهنگی‌ها باید در عمل آزمون شوند تا توان واقعی استان در مقابله با سوانح طبیعی ارتقا یابد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: جلسات هماهنگی و تمرین‌های عملی باید منظم برگزار شود و اختیارات شوراها و فرمانداران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود رعایت گردد تا تصمیم‌گیری و اقدام سریع در بحران ممکن شود.

ظرفیت‌های آموزشی و تجهیزات سیار برای مواجهه با شرایط اضطراری فراهم شد

استاندار مرکزی گفت: ظرفیت‌های آموزشی و تجهیزات سیار برای مواجهه با شرایط اضطراری در استان فراهم شده و دستگاه‌های مختلف آمادگی لازم برای اجرای برنامه‌های مدیریت بحران را دارند.

زندیه وکیلی با تاکید بر آموزش پرسنل و آماده‌سازی نیروهای مرتبط افزود: با تکیه بر تحقیقات علمی و همکاری دستگاه‌های مختلف، مانور زلزله در هشتم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد و برنامه‌های آموزشی طراحی و ظرفیت‌های لازم برای اجرای آن‌ها فراهم شده است.

وی تصریح کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب آموزشی و بهره‌گیری از تجهیزات سیار، بخشی از اقدامات عملی استان برای مواجهه با شرایط اضطراری است که انتظار می‌رود نتایج مؤثری در عمل به همراه داشته باشد.

زندیه وکیلی گفت: برگزاری جلسات آموزشی و ارتقای آمادگی مدیران و پرسنل، محور موفقیت در مدیریت بحران است و با برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از مطالعات علمی، می‌توان احتمال وقوع حوادث و میزان خسارات ناشی از آن‌ها را به حداقل رساند.