مهرآبادی: بیش از ۵۰۰ محتوای امدادی و آموزشی در جنگ رمضان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مهرآبادی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: هلال احمر استان مرکزی، با تکیه بر روحیه داوطلبانه در حوادث و رویدادهای مختلف از جمله جنگ رمضان حضوری مؤثر و فعال داشته است.
وی افزود: طی جنگ رمضان، ۴۵ دوره آموزشی در خانههای هلال استان مرکزی با مشارکت هزار و ۷۳۲ نفر و ۴۰ دوره آموزشی در پایگاههای بسیج با حضور ۲ هزار و ۸۶ نفر برگزار شد.
مهرآبادی تصریح کرد: در سال گذشته، ۸۵۹ دوره کمکهای اولیه با حضور ۳۹ هزار و ۷۷۲ نفر، ۱۴۴ دوره تخصصی برای سه هزار و ۳۱۳ نفر و ۲۰ دوره تربیت مربی در سطح استان برگزار شد.
وی ادامه داد: آموزش کمکهای اولیه نقش مؤثری در نجات جان افراد دارد و هدف اصلی، توانمندسازی مردم برای مقابله با شرایط بحرانی و حوادث است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی تاکید کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۱۸۹ دوره آموزش کمکهای اولیه در تجمعات شبانه، ۲۱۶ دوره در مساجد و بیش از ۵۰۰ محتوای آموزشی و امدادی برای ارتقای آمادگی مردم در شرایط بحرانی تولید و اجرا شد.
وی افزود: شعار هفته هلالاحمر از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت با محوریت سلامت، خدمات داوطلبانه، دیپلماسی بشردوستانه و نقشآفرینی نیروهای امدادی می باشد.
۱۸۲ نفر در حوادث نوروزی استان مرکزی آسیب دیدند
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان مرکزی گفت: در جریان طرح امداد و نجات نوروزی امسال، مجموعاً ۱۸۲ نفر در حوادث مختلف استان دچار آسیب شدند.
علی امیری افزود: در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۹ فروردین، ۷۷ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که ۴۸ مورد آن مربوط به سوانح ترافیکی بوده است.
وی تصریح کرد: از مجموع آسیبدیدگان، ۳۵ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و ۹ نفر نیز بهصورت سرپایی در محل حادثه مداوا شدند که متأسفانه هفت نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند.
امیری با اشاره به گستردگی پوشش عملیاتی نیروها افزود: امدادگران استان با بهرهگیری از ظرفیت پایگاههای عملیاتی و تجهیزات موجود، در سریعترین زمان ممکن به حوادث اعزام و خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.
۱۵۰۰ سبد معیشتی به بیش از ۲۶۰۰ نفر در مناطق کمبرخوردار مرکزی توزیع شد
معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان مرکزی با اشاره به تداوم برنامههای حمایتی در مناطق کمبرخوردار گفت: در قالب اقدامات معیشتی، ۱۵۰۰ سبد غذایی میان بیش از ۲۶۰۰ نفر از خانوادههای نیازمند در سطح استان توزیع شد.
احمد ملکحسینی افزود: ارزش مجموع این بستههای معیشتی حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد میشود که در طول سال و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر، در مناطق مختلف استان توزیع شده است.
وی با بیان اینکه خدمات حمایتی تنها به حوزه معیشت محدود نبوده است تصریح کرد: ۲ هزار و ۶۹۷ نفر از ساکنان محلات کمبرخوردار از خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی رایگان در قالب کاروانهای سلامت بهرهمند شدند.
ملکحسینی افزود: در کنار این اقدامات، برنامههای آموزشی و توانمندسازی و همچنین فعالیت خانههای هلال در استان ادامه داشته و بخش قابل توجهی از خدمات اجتماعی با مشارکت مستقیم داوطلبان اجرا شده است.
معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان مرکزی بیان کرد: بیش از ۱۳ هزار داوطلب جدید به این جمعیت و ارائه ۱۰۰ میلیارد ریال کمک به ۲ هزار و ۳۰۲ بیمار نیازمند پیوستند.
وی گفت: در پویش «جبهه مردمی ایران» در جریان جنگ تحمیلی سوم ، ۷ میلیارد ریال وجه نقد و ۵ میلیارد ریال طلا و مسکوکات از سوی مردم و خیرین جمعآوری شده است.
ملک حسینی از ۲۰۶ مورد اهدای خون توسط داوطلبان خبر داد و تصریح کرد: ۴۰ قلم کالای پزشکی به ارزش ۸ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال به بانک امانات تجهیزات پزشکی استان توسط خیرین اهدا شده است.
وی افزود : بیش از یکهزار و ۲۰۰ قلم تجهیزات پزشکی شامل ویلچر، واکر و دستگاه اکسیژنساز به ارزش ۲۴ میلیارد ریال به صورت رایگان در اختیار یکهزار و ۳۰۰ بیمار نیازمند قرار گرفته است.
نظر شما