برگزاری مانور مشترک زلزله و سیلاب در استان مرکزی

امید محترمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مانور مشترک سناریو زلزله ۶.۸ ریشتری و سیلاب ناشی از شکسته شدن بندخاکی طی روزهای آینده اظهار داشت: تمرین و مانور مشترک شهرستان‌های ساوه، زرندیه و تفرش با سناریو زلزله ۶.۸ ریشتری و سیلاب ناشی از شکسته شدن بندخاکی برای پاسخگویی به زلزله و حوادث زنجیره‌ای و اقدامات اضطراری برای حادثه دیدگان با حضور همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در محل سد الغدیر برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی افزود: در این مانور بیش از ۸۰۰ نیروی امدادی و عملیاتی استان مرکزی با رعایت همه مسائل ایمنی به تمرین و انجام امورات محوله خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: حفظ آمادگی نیروهای امدادی و بروز رسانی توان عملیاتی آن‌ها یکی از اهداف مهم این مانور مشترک خواهد بود و البته این مهم به صورت مداوم در طول سال انجام می‌شود و در این تمرین تمام عیار شاهد حضور نیروها با بالاترین آمادگی خواهیم بود.

محترمی اضافه کرد: برگزاری مانورهای مختلف به‌منظور حفظ آمادگی دستگاه‌های مسئول در عملیات پاسخ به بحران در دستور کار قرار دارد و مانورها سناریوی مشخصی دارند و نقش هر دستگاه بر اساس توانایی و استعداد آن تعریف‌شده است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در مانورهای عملیاتی گفت: حضور رسانه‌ها می‌توانند در صحنه حادثه کم‌کاری دستگاه‌های مسئول را رصد و مطالبه کنند تا بتوانیم نقاط ضعف را برطرف کنیم و البته در کشور ما بعد رسانه‌ای مدیریت بحران به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته که امیدواریم با همراهی رسانه‌ها در این مانورها این خلأ را برطرف کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مانورهای فرونشست زمین، زلزله و آتش‌سوزی واحدهای صنعتی در تابستان و مانور وقوع بهمن، ترافیک جاده‌ای و خروج قطار از ریل در شش‌ماهه دوم سال خبر داد.