بهره‌مندی۳۰۰ دانش‌آموز نابینا و ناشنوای کردستان ازخدمات آموزش استثنایی

سنندج- رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان از تحصیل ۳۰۰ دانش‌آموز با آسیب بینایی و شنوایی در استان خبر داد و گفت: این دانش‌آموزان از خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی برخوردار هستند.

‌به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان و با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری ۳۰۲ دانش‌آموز با آسیب شنوایی و بینایی در مدارس این استان مشغول به تحصیل هستند، اظهار کرد: این دانش‌آموزان از خدمات مختلف آموزشی، پرورشی و توانبخشی در مدارس استثنایی و مدارس عادی تحت آموزش تلفیقی بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز با آسیب شنوایی در مدارس ویژه و تحت آموزش تلفیقی - فراگیر در مدارس عادی استان تحصیل می‌کنند و این دانش‌آموزان در ۱۲ شهرستان و منطقه از جمله سنندج، مریوان، سقز، کامیاران و بانه تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی قرار دارند.

خانی تصریح کرد: همچنین ۱۰۲ دانش‌آموز نابینا و کم‌بینا در مدارس استثنایی و به‌صورت تلفیقی در مدارس عادی استان مشغول به تحصیل هستند.

وی بیان کرد: با تشخیص به موقع و مداخله بهنگام می‌توان عوارض ناشنوایی و کم‌شنوایی را به حداقل رساند و استعدادهای این دانش‌آموزان را به بهترین نحو پرورش داد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر توانمندی بالای دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا، گفت: این گروه از معلولان می‌توانند به عنوان توانمندترین افراد جامعه شناخته شوند و بر همین اساس باید امکانات و شرایط مناسبی برای تحصیل و پیشرفت آن‌ها فراهم گردد.

خانی همچنین به چالش‌های روان‌شناختی و اجتماعی که دانش‌آموزان ناشنوا با آن مواجه هستند اشاره کرد و افزود: جامعه باید پذیرش واقع‌بینانه‌ای از محدودیت‌های افراد ناشنوا داشته باشد و در راستای پرورش توانایی‌های آن‌ها قدم بردارد.

وی در پایان با اشاره به رسالت سنگین آموزش و پرورش در تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی، اظهار داشت: آموزش باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای خاص هر دانش‌آموز تنظیم شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

