به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره قرآنی «حفظ و مفاهیم قرآن کریم» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و گسترش فرهنگ فهم و عمل به آیات الهی به همت مؤسسه قرآنی مشکات برگزار میشود.
در این جشنواره سه رشته اصلی برای علاقهمندان در نظر گرفته شده است که شامل حفظ کل قرآن کریم، ترجمه کل قرآن کریم و تفسیر سوره حجرات است. شرکتکنندگان میتوانند با انتخاب هر یک از این بخشها تواناییهای قرآنی خود را به محک بگذارند.
نفرات اول تا سوم هر رشته این جشنواره به ترتیب ۷۰۰ میلیون ریال، ۴۰۰ میلیون ریال و ۲۰۰ میلیون ریال هدیه دریافت میکنند.
ثبتنام در این جشنواره از اول تا سیام آبانماه انجام میشود و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به کانال رسمی مؤسسه قرآنی مشکات در پیامرسان ایتا به نشانی (https://eitaa.com/joinchat/۳۱۰۰۱۱۴۹۶۳C۶۴۰۶fb۹af۳) از جزئیات و نحوه ثبتنام مطلع شوند.
این رویداد در چارچوب نهضت قرآنی محیا برگزار میشود و فرصتی برای علاقهمندان به حفظ، ترجمه و تدبر در آیات الهی فراهم آورده است. علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به مؤسسه قرآنی مشکات به نشانی تهران، خروجی ایستگاه متروی میدان انقلاب اسلامی، بنبست فرسار، پلاک ۲ یا شمارههای ۶۶۴۳۰۰۴۱ و ۶۶۹۰۶۸۸۸ تماس برقرار کنند.
