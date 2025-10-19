استاندار اصفهان: حس تعلق مردم ضامن حضور پررنگ در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد انتخابات استان با اشاره به آغاز فعالیت‌های اجرایی و نظارتی این دوره اظهار کرد: خوشبختانه همکاران ما در شورای نظارت با جدیت وارد میدان شده‌اند و از سوی دیگر بخش‌های اجرایی نیز جلسات منظم خود را برگزار کرده‌اند تا زمینه هرچه بیشتر مشارکت مردم فراهم شود.

وی با بیان اینکه مشارکت در کنار دقت و امنیت، سه ضلع اصلی انتخابات سالم را تشکیل می‌دهد افزود: تلاش مجموعه استان بر این است که شهروندان در هر روستا و شهر با احساس تعلق و مسئولیت نسبت به سرنوشت اجتماعی خود در انتخابات حضور یابند. جمالی‌نژاد تأکید کرد مشارکت پررای مردم کلید تحول در شهرها و روستاهاست و بی‌تردید بدون حضور جدی نمی‌توان انتظار آبادانی و پیشرفت داشت.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: هرچه عشق و توجه مردم به شهر و محله و همسایگان‌شان بیشتر باشد، میزان حضور و مشارکت نیز عمیق‌تر خواهد شد. به گفته او، عید انتخابات باید نماد همدلی و حضور صمیمی مردم باشد و سلامت و امنیت انتخابات زمانی تضمین می‌شود که مشارکت عمومی در کنار اعتماد و تعلق اجتماعی شکل گیرد.

جمالی‌نژاد امیدواری کرد مردم استان از هم‌اکنون برای رقم‌زدن انتخاباتی متفاوت و پرشور در مقایسه با سال‌های گذشته آماده شوند تا اصفهان بار دیگر الگویی از بلوغ اجتماعی و مشارکت جمعی در کشور باشد.