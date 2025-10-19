  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

استاندار اصفهان: حس تعلق مردم ضامن حضور پررنگ در انتخابات است

اصفهان - استاندار اصفهان با تأکید برضرورت مشارکت جدی شهروندان در دوره دوم انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت تحقق آبادانی شهرها و روستاها در گرو احساس مسئولیت مردم به سرنوشت منطقه خود است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد انتخابات استان با اشاره به آغاز فعالیت‌های اجرایی و نظارتی این دوره اظهار کرد: خوشبختانه همکاران ما در شورای نظارت با جدیت وارد میدان شده‌اند و از سوی دیگر بخش‌های اجرایی نیز جلسات منظم خود را برگزار کرده‌اند تا زمینه هرچه بیشتر مشارکت مردم فراهم شود.

وی با بیان اینکه مشارکت در کنار دقت و امنیت، سه ضلع اصلی انتخابات سالم را تشکیل می‌دهد افزود: تلاش مجموعه استان بر این است که شهروندان در هر روستا و شهر با احساس تعلق و مسئولیت نسبت به سرنوشت اجتماعی خود در انتخابات حضور یابند. جمالی‌نژاد تأکید کرد مشارکت پررای مردم کلید تحول در شهرها و روستاهاست و بی‌تردید بدون حضور جدی نمی‌توان انتظار آبادانی و پیشرفت داشت.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: هرچه عشق و توجه مردم به شهر و محله و همسایگان‌شان بیشتر باشد، میزان حضور و مشارکت نیز عمیق‌تر خواهد شد. به گفته او، عید انتخابات باید نماد همدلی و حضور صمیمی مردم باشد و سلامت و امنیت انتخابات زمانی تضمین می‌شود که مشارکت عمومی در کنار اعتماد و تعلق اجتماعی شکل گیرد.

جمالی‌نژاد امیدواری کرد مردم استان از هم‌اکنون برای رقم‌زدن انتخاباتی متفاوت و پرشور در مقایسه با سال‌های گذشته آماده شوند تا اصفهان بار دیگر الگویی از بلوغ اجتماعی و مشارکت جمعی در کشور باشد.

