  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

در بازدید محسن سیفی از پارس خودرو مطرح شد؛

بانک صادرات ایران در مسیر تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو

بانک صادرات ایران در مسیر تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو

​مدیرعامل بانک صادرات با تأکید بر نقش این بانک در پشتیبانی از تولید ملی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور، از آمادگی کامل بانک برای تأمین مالی و ارتقای زنجیره تأمین صنعت خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در جریان بازدید از خطوط تولید شرکت پارس‌خودرو و دیدار با بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل این شرکت، ضمن قدردانی از توان فنی و مدیریتی مجموعه پارس‌خودرو، بر گسترش همکاری‌های مالی و سرمایه‌ای میان دو مجموعه تأکید کرد.

وی گفت: پارس‌خودرو یکی از برندهای معتبر و پرافتخار صنعت خودروسازی کشور است و تولیدات این شرکت ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صنعتی کشور به شمار می‌رود. بانک صادرات ایران نیز با تکیه بر تجربه و توان کارشناسی خود در حوزه تأمین مالی، آماده است در مسیر توسعه ظرفیت‌های زیرساختی و تنوع‌بخشی به محصولات جدید این شرکت گام‌های مؤثری بردارد.

IMG_20251019_111012_618.jpg

سیفی با اشاره به اهمیت ایجاد زنجیره مالی و تأمین تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، افزود: بانک صادرات ایران در نظر دارد مدل‌های نوین همکاری را در صنعت خودرو پیاده‌سازی کند تا با تزریق بهینه منابع و استفاده از ابزارهای مالی نوین، بتوان بیشترین بهره‌وری را از کمترین نقدینگی به‌دست آورد و زمینه رشد تولید و اشتغال را فراهم ساخت.

در این دیدار، بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل پارس‌خودرو نیز با قدردانی از حمایت‌های بانک صادرات ایران، گفت: بانک‌ها بازوی اصلی تولید در کشور هستند و بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین بانک‌های کشور، همواره پشتیبان صنعت خودرو بوده است.

IMG_20251019_111013_122.jpg

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت افزود: پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور، با هدف تولید محصولات جدید و ورود به پلتفرم‌های نوین، روی حمایت‌های مالی و بانکی بانک صادرات ایران حساب ویژه‌ای باز کرده و این همکاری را زمینه‌ساز جهش تولید در صنعت خودرو می‌داند.‌

کد خبر 6627192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها