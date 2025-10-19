به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح یکشنبه در آئین نواختن زنگ ورزش در سمنان، بر لزوم حمایت از ورزش و رسیدگی ویژه به مسائل جوانان تأکید کرد و گفت: وزارت ورزش و جوانان، وزارت همه دستگاه‌هاست؛ چراکه موضوع جوانان به تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی گره خورده است.

استاندار سمنان ضمن قدردانی از تلاش مدیران و فعالان این حوزه گفت: ورزش باید مظهر نشاط، پهلوانی، ایثار و روح جوانمردی در جامعه باشد.

کولیوند با تأکید بر اهمیت توجه به نسل جوان افزود: شاید در کشور به بخش ورزش توجه خوبی شده باشد، اما حوزه جوانان نیازمند نگاه ویژه‌تر است، چراکه جوان تنها به ورزش محدود نمی‌شود؛ او درگیر موضوعاتی همچون اشتغال، ازدواج، مسکن و تحصیل است و همه وزارتخانه‌ها باید در قبال مسائل جوانان احساس مسئولیت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه ورزش گفت: باید در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی در همه شهرستان‌های استان گام‌های جدی‌تری برداریم و با حمایت و همدلی، زمینه شکوفایی استعدادهای ورزشی جوانان را فراهم کنیم.

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نمایش استعدادهای نوجوانان در این آئین اظهار داشت: دیدن توانمندی و تمرکز نوجوانان استان مایه افتخار است و نشان می‌دهد که ورزش علاوه بر تقویت جسم، زمینه رشد روح و اندیشه را نیز فراهم می‌سازد.

کولیوند افزود: آغاز هفته تربیت‌بدنی با روح پهلوانی و جوانمردی، نشانه‌ای از مسیر درست ورزش در جامعه است و باید این روحیه را در میان جوانان و ورزشکاران ترویج دهیم.

وی ضمن تقدیر از مدیران و پیشکسوتان ورزش استان، خواستار همکاری دستگاه‌ها برای حمایت از ورزش و توجه بیشتر به مسائل جوانان شد و گفت: با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای نسل جوان رقم زد.