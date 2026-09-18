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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

باند سارقان موتورسیکلت در دیلم منهدم شد

باند سارقان موتورسیکلت در دیلم منهدم شد

بوشهر-فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از انهدام باند سارقان موتورسیکلت و دستگیری اعضای آن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان بندر دیلم مبنی بر سرقت موتورسیکلت، موضوع به‌صورت جدی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران کلانتری ۱۱ شهر شهر دیلم قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، دو سارق حرفه‌ای شناسایی و دستگیر شدند و در ادامه سه مالخر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم گفت: در این عملیات پنج دستگاه موتورسیکلت کشف و پس از شناسایی مالباختگان به آنان تحویل شد ومتهمان با قرار وثیقه سنگین روانه زندان شدند.

کد مطلب 6950919

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