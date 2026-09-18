قتل زن ۲۶ ساله در سنندج با اجیر کردن قاتل؛همسر مقتول دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام عبدی اظهار کرد: در پی وقوع قتل یک زن ۲۶ ساله در محله باغ ژاله سنندج و وارد شدن ضربات چاقو به وی، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، سرنخ‌هایی از نقش همسر مقتول در این جنایت به دست آوردند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد: مأموران در ادامه تحقیقات موفق شدند همسر مقتول و فردی را که در این قتل با وی همکاری داشته است، در یک عملیات ضربتی شناسایی و دستگیر کنند.

عبدی با اشاره به اعتراف متهمان به جرم انتسابی بیان کرد: در جریان تحقیقات مشخص شد همسر مقتول به دلیل اختلافات خانوادگی، فرد دیگری را در ازای پرداخت وجه نقد برای به قتل رساندن همسرش اجیر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انجام تحقیقات پلیسی و تکمیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.