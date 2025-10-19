به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک مسئولان شهرستان بندرلنگه تصمیم گرفته شد تا ظرف دو ماه آینده تمامی شترهای فاقد پلاک و هویت در منطقه شناسایی و پلاکگذاری شوند.
به گفته حسینزاده این طرح با هدف کاهش تصادفات جادهای، جلوگیری از مشکلات بهداشتی و ارتقای امنیت عمومی به اجرا درمیآید. وی تأکید کرد: مالکان شترها موظفاند ضمن پلاکگذاری نسبت به نصب علائم شبنما بر روی دامهای خود اقدام کنند تا از بروز حوادث در جادههای تاریک جلوگیری شود.
حسینزاده افزود: پس از پایان مهلت مقرر شترهایی که بدون پلاک یا شبنما در جادهها مشاهده شوند به عنوان دام بیصاحب محسوب شده و در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار خواهند گرفت.
این طرح با همکاری دستگاههایی از جمله جهاد کشاورزی، راهداری، پلیس راه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اجرا میشود و هدف آن حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و برقراری نظم در سطح شهرستان است.
