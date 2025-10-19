به گزارش خبرنگار مهر، پس از تساوی یک - یک تیم‌های فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر، یحیی گل محمدی سرمربی فولاد بار دیگر به عملکرد داوران در شبی که از VAR استفاده شد، اعتراض کرد.

گل‌محمدی معتقد بود داور مسابقه در اعلام یک ضربه پنالتی برای فولاد دچار اشتباه شده و این تصمیم بر نتیجه نهایی بازی تأثیرگذار بوده است تا فولاد به جای برد، تنها با یک امتیاز از اصفهان بازگردد.

«سوبخیدین» مدرس داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتراض‌های مربیان در بازی‌هایی که از VAR استفاده می‌شود، گفت: داوری کاملا برترین شخص در تصمیم گیری فوتبال است. حالا اگر VAR هم باشد دیگر همه چیز صحت سنجی می‌شود که به عدالت در فوتبال هم کمک می‌کند. پس دیگر جای هیچ اعتراض یا حرف و حدیثی باقی نمی‌ماند.

مدرس داوری فیفا با تحلیل و بررسی صحنه اعتراض سرمربی فولاد به خطای هند بازیکن ذوب آهن در محوطه جریمه گفت: برخورد توپ با دست مدافع ذوب‌آهن کاملاً طبیعی بوده و در امتداد حرکات بدنی بازیکن رخ داده است. نه تنها نیت بازیکن در این برخورد وجود نداشت، بلکه فاصله و حالت بدن او نیز کاملاً با معیارهای فیفا برای اعلام پنالتی مغایرت دارد. من به مربیان حق می‌دهم در آن لحظه، تصور دیگری داشته باشند اما بهتر است آنها اعتماد کافی و لازم را داشته باشند تا بحث و مجادله‌ای در چنین زمینه‌ای پیش نیاید.