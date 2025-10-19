مراسم قرعه کشی عمره دانشگاهیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام طاهری رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در این مراسم گفت: این سفر یکی از گوارا ترین و ماندگارترین سفرهای یک انسان است. این سفر نور ایمان را در دل انسان‌ها روشن می‌کند و غم را از دل انها بر طرف می‌کند.

وی خطاب به دانشجویان حاضر در مراسم گفت: این اشتیاق دانشگاهیان توصیف ناشدنی است من اطمینان دارم اگر تمکن مالی بر ای دانشجویان بود اکثر دانشجویان در این برنامه ثبت‌نام می‌کردند با وجود اینکه امسال ۸ هزار ظرفیت برای عمره دانشگاهیان اختصاص یافته است، ۱۵ برابر ظرفیت ثبت نام صورت گرفته است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: ما تمام تلاشمان را می‌کنیم، دوستانی که مشرف می‌شوند نایب زیاره همه باشند و بهره کافی از معنویت ببرند، امیدواریم دستاورد این سفر به توسعه فصای معنوی دانشگاه‌ها و جوامع علمی منجر شود. امیدواریم این سفرها زمینه ساز طهور امام زمان باشد.

وی ادامه داد: ۱۲۲ هزار نفر برای عمره عتبات دانشگاهیان ثبت‌نام‌کردند که ۸ هزار نفر اعزام می‌شوند. سفر عمره از ۲۵ آبان آغاز شده و تا ۲۷ آذر طول می‌کشد.