به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه یکشنبه در در نشست با هیئت فوتبال سمنان در اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان بر ضرورت تقویت ورزش دانش‌آموزی با محوریت مسابقات درون‌مدرسه‌ای در مقطع دبستان و برگزاری لیگ‌های قطبی در هنرستان‌ها تأکید کرد و بیان داشت: برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه‌ها و کاهش ترددهای غیرضروری در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های ورزشی باید به صورت عملیاتی و اجرایی در خدمت اهداف آموزشی و پرورشی قرار گیرد، اظهار داشت: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت روحیه نشاط در بین دانش‌آموزان، باید برنامه‌ریزی دقیق و قابل اجرا داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اهمیت ورزش در دوره دبستان، خاطرنشان کرد: مسابقات ورزشی در مقطع دبستان باید به صورت درون‌مدرسه‌ای و در قالب المپیادهای درون‌مدرسه‌ای برگزار شود. این مسابقات در نیمسال اول سال تحصیلی جاری برای پایه‌های چهارم تا ششم ابتدایی متمرکز خواهد بود و از خروج آن از محیط مدرسه جلوگیری می‌شود.

شریفی در ادامه با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای هنرستان‌ها، افزود: به دلیل محدودیت‌های اعتباری و کاهش هزینه‌های ایاب و ذهاب، مسابقات ورزشی هنرستان‌های پسرانه در چهار قطب شاهرود، میامی، بسطام و سمنان برگزار خواهد شد. مرحله اول به صورت قطبی و مرحله نهایی به صورت متمرکز انجام می‌شود.

وی همچنین به ضرورت توسعه ورزش فوتبال در مدارس اشاره کرد و گفت: در پایه‌های نهم تا دوازدهم، هر شهرستان می‌تواند یک تیم منتخب تشکیل دهد و مسابقات به صورت شهرستانی یا قطبی برگزار شود. این اقدام علاوه بر استعدادیابی، زمینه آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها درباره مجوزهای لازم برای حضور دانش‌آموزان در مدارس فوتبال را فراهم می‌کند.